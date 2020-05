Et l’histoire commence…







Yakuza: Like a Dragon raconte à l’origine, l’histoire d’un outsider qui se bat pour ce en quoi il croit, même après avoir touché le fond. Notre nouveau personnage principal, Ichiban Kasuga, une petite frappe de bas étage et membre d’une famille de yakuzas de second rang, assume le blâme pour un crime qu’il n’a pas commis afin de protéger son patriarche, Masumi Arakawa, qui représente une véritable figure paternelle pour lui. Après avoir purgé sa peine de 18 ans de prison, il sort en homme libre et rejoint le monde extérieur pour y découvrir que le clan auquel il appartenait autrefois a été dissous. Les quelques membres qu’il en reste sont traqués et chassés dans les rues. Il apprend également que son ancien patriarche pourrait bien être le responsable de tout cela. Face à la trahison, la perte et la confusion, Ichiban se lance à la quête de la vérité. C’est ici que l’histoire de Yakuza: Like a Dragon commence.







Un véritable RPG survolté comme vous n’en avez jamais vu…





En plus des nouveaux personnages et des nouveaux paysages, Yakuza: Like a Dragon introduit une nouvelle dynamique de combat qui amène le genre des RPG vers de tous nouveaux horizons. Ichiban est un fan inconditionnel de RPG, alors afin de rester concentré durant les combats, il visualise le terrain comme s’il était dans l’un de ses jeux vidéo préférés. Dans Yakuza: Like a Dragon, les joueurs évolueront à travers dix-neuf classes différentes, bien loin des standards traditionnels. Ici, pas de Guerrier ou de Mage, mais des agents de sécurité et des musiciens, avec des aptitudes et des compétences complètement uniques. Soyez prêts à incarner Ichiban et à casser quelques têtes avec style !





Bienvenue dans la pègre



Malgré tous ces changements, Yakuza: Like a Dragon conserve l’essence même de la série des Yakuza, et une grande partie de l’aventure vous offrira des heures infinies de mini-jeux hilarants et de quêtes annexes dispersés à travers toute la ville. Plus d’une cinquantaine de missions secondaires et une collection de mini-jeux inédits, ainsi que le retour des favoris des fans, à savoir le karaoké et les SEGA Centers, qui assureront aux joueurs de profiter pleinement de Yokohama.



Yakuza: Like a Dragon représente tout ce que les fans connaissent et aiment dans cette saga, avec quelques nouveautés à l’occasion de la nouvelle génération. Mettant en scène toute une bande de nouveaux personnages et se déroulant dans ce tout nouveau cadre magnifiquement réalisé de Yokohama, les joueurs seront directement émergés dans l’histoire, l’action et le grain de folie qui font le charme de la licence Yakuza.



Plus d’informations à propos de la sortie de Yakuza: Like a Dragon suivront dans les prochains mois, y compris plus de détails à propos du gameplay, des classes, des aptitudes, des membres que vous pourrez recruter, et encore plus d’éléments que les joueurs pourront rencontrer au cours de leur aventure !

Ichiban Kasuga – Doublé par Kazuhiro Nakaya



De la Famille Arakawa,



Affilié au Clan Tojo



Kasuga est une jeune recrue issue d’une famille modeste. Son patriarche, Masumi Arakawa, qui représente aussi pour lui une figure paternelle, lui demande de se livrer à la police afin d’endosser un meurtre commis par la famille du Capitaine Jo Sawashiro.





Après 18 ans de prison, il est relâché et découvre alors que le Clan Tojo a été éradiqué de Kamurocho et remplacé par l’Alliance Omi du Kansai . Ce n’est pas tout ! Il semblerait que ce soit Masumi Arakawa qui soit derrière tout ça. A la recherche de la vérité, il se rend alors chez son ancien patriarche.

Bordel, Yakuza 7 débarque sur OnePas de date mais bordel que c'est bon !!Je veux une version boite maintenant