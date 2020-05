Bienvenue chez LYNX, le #1 des Ferrailleurs Galactiques !



Au cours de votre carrière, vous aurez le privilège de rembourser votre dette. Achetez les droits de récupération de vaisseaux toujours plus grands et lucratifs, découpez-les et tirez-en le maximum !



Équipé du dernier cri en technologie LYNX, frayez-vous un point d'entrée et récupérez les composants de valeur, ou découpez sans distinction dans n'importe quel sens tout en songeant à votre existence solitaire... les possibilités sont infinies ! Restez prudent, votre décès réduirait votre rendement.



Nous vous recommandons d'améliorer vos outils, casque et combinaison pour vous attaquer aux contrats plus lucratifs ; tout ce dont vous avez à vous soucier, c'est de nous régler !



Votre dette est de :

999 999 999 Crédits



- Vivez le quotidien d'un ferrailleur galactique



- Découpez et détruisez à volonté dans une simulation physique next-gen



- Améliorez votre équipement et attaquez-vous aux contrats les plus lucratifs



- Rejoignez la communauté d’une galaxie en constante évolution avec l’arrivée de nouveaux vaisseaux, actes de la campagne, support des mods et bien plus encore tout au long de l’Accès Anticipé.

C'est quoi ?Le jeu sera disponible sur PC 16/06/2020 (Steam Early Access) et plus tard sur PS4 et One.