Plongez dans les paysages à couper le souffle du nord du Mexique avec Mulaka , un jeu d'action-aventure en 3D basé sur la riche culture indigène des Tarahumara.Reconnu pour ses capacités de course impressionnantes, embarquez pour le voyage d'un Sukuruame - un chaman Tarahumara - alors que vous combattez la souillure corrompant la terre tout en utilisant les pouvoirs des demi-dieux.De la résolution d'énigmes dans des environnements inspirés des vrais lieux de la Sierra Tarahumara au combat au corps à corps passionné avec des créatures tirées de la mythologie de la région, découvrez pourquoi les Tarahumara ont acquis la réputation d'être surhumains.Plusieurs éditions seront disponibles.L' édition régulière comprend:-Le jeu sur cartouche-Couverture avec art intérieur-Manuel détaillé en anglais-Carte d'instruction rapide-Etui exclusif-Pièce argentée (numérotée)L' édition collector comprend toutes les fonctionnalités de l'édition régulière, ainsi que les extras suivants:-Boîte premium avec porte-objets-Pièce dorée (numérotée)-Ensemble CD et DVD documentaire-Making Of livre-3 fichiers clairs avec des extras d'impressionLa bande sonore Premium est disponible séparément et comprend:-Bande originale du jeu-Boîte à bijoux premium de 12,4 mm-Carte de dos (style OBI)-Livret de 12 pagesSwitch Édition Régulière: 3.000 / 37.99 €Édition Régulière PS4: 1.200 / 32.99 €Switch Édition Collector: 1.500 / 79.99 €Édition Collector PS4: 500 / 76.99 €Bande son Premium: 350 seront vendus séparément / 24.99 €Le trailer qui va bien !Lien de préco