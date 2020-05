La version limitée contient :





-Le jeu sur cartouche

-Art d'intérieur

-Manuel en couleur

-Autocollant exclusif

-Pack de 3 cartes à échanger

Little Inferno est un jeu inhabituel rempli de surprise et d'émerveillement, et mieux encore moins vous en savez avant de jouer!



Brûlez des bûches enflammées, des robots hurlants, des cartes de crédit, des batteries, des poissons qui explosent, des engins nucléaires instables et de minuscules galaxies. Une aventure qui se déroule presque entièrement devant une cheminée - de regarder vers le haut par la cheminée et le monde froid juste de l'autre côté du mur.

Little Inferno arrive dans une version limitée à 5000 exemplaires monde chez Super Rare Games.Langues prises en charge: Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Néerlandais