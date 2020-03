La franchise Kingdom arrive en version physique sous le nom Kingdom Majestic, disponible dès le 18 juin 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch ! Présentée sous forme de compilation, cette dernière réunira les titres « Kingdom New Lands » - sorti en 2016 - et « Kingdom Two Crowns » - sorti en 2018, ainsi que le contenu déjà publié précédemment.







Lors de leurs sorties digitales, ces deux jeux acclamés par la critique avaient rencontré un vif succès auprès des joueurs. Le gameplay de la licence, basé sur l’utilisation de trois boutons seulement, son univers, ses graphismes Pixel Art, ainsi que sa musique avaient laissé aux joueurs un souvenir impérissable… Mais également quelques sueurs froides, lorsque la nuit tombe et que les créatures de l’obscurité font leur apparition pour tenter de dérober votre couronne ! C’est notamment pour ces raisons que la franchise a remporté le prix de « Best of Indie Arena » à la Gamescom et a été choisie par Destructoid parmi leurs jeux indépendants préférés du salon.







Et c’est l’éditeur Microids - sous son nouveau label « Microids Indie » - qui se lance dans cette aventure chevaleresque, accompagné de l’éditeur Raw Fury ! Pour fêter le retour de ce jeu de gestion/stratégie, ces derniers dévoilent dès aujourd’hui un trailer, ainsi que le contenu de cette future compilation, qui sera jouable en solo ou à deux en écran splitté – coopération en ligne sur PS4 et Xbox One et également hors ligne sur toutes les plateformes.







Vincent Dondaine, VP Microids Indie, nous confie : « La série des Kingdom nous a prouvé qu’une fois de plus, pixel art et 2D peuvent encore être synonymes de fraîcheur et modernité. Les amateurs de stratégie vont être comblés par ce que le développement indépendant peut offrir de meilleur. »

Vous êtes un monarque et votre but est de prospérer et d’agrandir votre royaume, tout en protégeant vos équipements, vos ouvriers et surtout votre couronne !Durant chaque journée, vous pourrez parcourir les environnements – de droite à gauche – pour recruter vos troupes, commander des constructions ou encore récupérer votre or. Durant chaque nuit, vous ferez face à des hordes d’ennemis – les Greedlings –, qui apparaîtront de chaque côté de la carte et tenteront de détruire vos murs et de vous voler votre couronne.Le gameplay de Kingdom est centré principalement sur la gestion de l’argent, nécessaire pour tout type d’action que le jouer souhaitera mettre en place. Par exemple : recruter de nouvelles personnes, pouvoir les équiper, construire et améliorer les structures ou encore déverrouiller de nouveaux niveaux.