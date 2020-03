Reprenez le contrôle de Vinyl City, avec du rock !Embarquez dans une aventure-action basée sur la musique et incarnez Mayday & Zuke, membres d’un groupe de rock indé, et menez une révolution musicale contre l’empire EDM (Electro Dance Music).Après avoir été injustement rejetés lors de leur audition pour rejoindre No Straight Roads, Mayday & Zuke découvrent les mauvaises intentions derrière l’empire NSR. C’est maintenant à eux de sauver leur ville de la corruption. Profitez de combats rapides et frénétiques avec une tournure musicale alors que ces deux rockeurs en herbe se défendent avec le pouvoir de la musique !Contenu de l’édition Collector :Boîte premiumJeu PS4Vinyl ExclusifLP 33 ToursBaguettes exclusivesBaguettes No Straight Roads à taille réelle !Artbook premiumA4 – 64 pages✔ Un jeu d’aventure-action unique basé sur la musique qui place la musique et le son au cœur du gameplay.✔ La musique c’est le pouvoir ! Combattez un empire diabolique et menez une révolution musicale pour reprendre le contrôle de Vinyl City.✔ 2 personnages jouables, Mayday & Zuke, chacun avec leurs propres armes et attaques basées sur la musique.✔ Un jeu d’aventure-action avec une tournure musicale. Les joueurs peuvent attaquer, sauter et se déplacer librement pendant que leurs ennemis attaquent au rythme de la musique.✔ Changez le monde… avec la musique ! Exploitez le pouvoir de la musique pour transformer les accessoires de musique en armes et passer du rock à l’électro de manière fluide et dynamique.✔ Battez des boss géants et mémorables avec des personnalités uniques.✔ Une bande son énergique composée de musiques géniales.✔ Améliorez votre arbre de compétences pour améliorer vos capacités et vaincre NSR.