Le jeu The Sojurn débarque en boîte sur PS4 et fait assez rare pour être signalé, une version One sur aussi disponible en boite.The Sojourn est un jeu de réflexion initiatique en vue subjective qui vous fera traverser les mondes parallèles de la lumière et des ténèbres, en quêtes de réponses sur l’essence de la réalité.Caractéristiques de The Sojourn :✔ Des dizaines et des dizaines d’énigmes complexes✔ Immergez-vous dans quatre somptueux chapitres, chacun doté d’un style et d’une atmosphère propres✔ Bannissez les ténèbres pour révéler les obstacles que vous réserve The Sojourn✔ Dévoilez une histoire captivante qui mêle lumière, ténèbres et l’essence de la réalitéLe jeu sera disponible le 15 Mai