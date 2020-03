pos=centre][/pos]Petite histoire du studio Zordix (tiré du communiqué de presse):Zordix AB (publ) est une société évoluant rapidement, basée à Umeå en Suède. Le label Zordix Racing, introduit en 2019, englobe la ligne éditoriale de l’entreprise autour des véhicules tout-terrain et des jeux de course. Les jeux développés par Zordix incluent Aqua Moto Racing Utopia, Snow Moto Racing Freedom, Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, et Aqua Moto Racing 3DAvant tout, sachez que vous allez devoir être patient, très patient. Le jeu est hyper exigeant et punitif (ou alors je ne sais pas jouer, après, évidement, je ne suis pas non plus un super joueur, mais je me débrouille et j'ai trouvé ce Overpass très très dur). Il faut à chaque fois "doser" entre l'accélérateur et le frein pour ne pas perdre de temps et surtout ne pas sortir de la piste.Une mauvaise conduite et votre véhicule se détériora vite, compliquant votre progression dans la course.Le tout terrain vraiment agréable, très bonne sensation lors des montées sur les rochers.Gros point fort du jeu, le jeu est plutôt agréable à l’œil, parfois même très beau. Les différents véhicules sont très bien modélisés et les différents circuits proposent des environnements assez variés.Franchement, quand vous mettrez la galette dans votre console, vous allez être plus qu'étonnés.Alors là, gros point faible du jeu sur les musiques, je ne suis absolument pas le public visé. Les moteurs des véhicules font un bruit de tondeuse, pas top. En même temps, je ne connais pas le bruit d'un moteur de Buggy.Avec une difficulté de maboule mentale et un gameplay exigeant, Overpass vous demandera énormément d'heures pour finir les modes carrière, course rapide et le multi.Le multi en local, une vraie bonne idée pour se défoncer la bourre entre potes.Règlement de compte sur la pisteEt si vous vous attaquez au 1000G/Platine, vous aurez besoin de plusieurs manettes et surtout de patience.Vous l'aurez compris, OverPass est un jeu qui aurait pu être fun, car c'est ça que j'attendais en voyant les différents trailers. Finalement, nous avons droit à un jeu très exigeant (j'insiste bien dessus, car je pense que c'est important), avec une conduite pénalisante si une erreur est commise.Un concept original entre jeu de course et d'escalade.Si vous êtes fan du genre et que vous avez les nerfs bien accroché, sautez dessus.Le jeu est disponible sur XBOX One, Switch (bientôt disponible) et PS4