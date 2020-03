« Nous sommes très fiers du succès mondial suite au lancement en Corée et au Japon. Nous sommes aussi reconnaissants envers nos joueurs pour leur passion envers The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Nous espérons qu’ils continueront de s’amuser et de profiter des aventures palpitantes des Seven Deadly Sins. »

Informations tiré du communiqué de presse.The Seven Deadly Sins: Grand Cross a atteint la 2e place au classement des téléchargements en France sur l’App Store et sur Google Play, et la 1re place des ventes sur les deux stores. Aux États-Unis, le jeu a atteint la 2e place des 10 jeux les plus téléchargés sur l’App Store et Google Play, et la 10e place des meilleures ventes sur l’App Store.Netmarble attribue ce succès à son dévouement continu à repousser les limites des expériences de jeu mobiles par le biais de collaborations avec des franchises reconnues internationalement, et l’utilisation de graphismes en 3D et d’un système de jeu innovant sur les plateformes mobiles.The Seven Deadly Sins: Grand Cross a connu un énorme succès en Corée et au Japon depuis son lancement en juin 2019, et a continué sur cette lancée avec plus de 3 millions de téléchargements cumulés depuis le 3 mars. Dès la première semaine de lancement, le jeu a atteint le top 10 des jeux les plus téléchargés sur iOS dans 62 pays.C'est quoi ?The Seven Deadly Sins: Grand Cross transpose l’histoire et les aventures de Meliodas, le chef des Seven Deadly Sins, en une expérience de jeu mobile palpitante et envoûtante. Le jeu dispose de graphismes 3D en haute résolution avec plus de 100 cinématiques époustouflantes, et prend vie avec les voix des acteurs originaux de la série qui reprennent leurs rôles pour le jeu.Basé sur le manga « Nanatsu no Taizai »de Nabaka Suzuki, devenue série dans le magazine hebdomadaire SHONEN MAGAZINE publié par Kodansha Ltd.Seungwon Lee, co-PDG de Netmarble déclare,