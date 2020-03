Le jeu de survie multijoueur de 505 Games et Limbic Entertainment sort de sa phase d’accès anticipé !

505 Games et Limbic Entertainment ont annoncé aujourd’hui le lancement sur consoles et PC de Memories of Mars, un jeu de survie en monde ouvert prenant place au cœur d’installations minières abandonnées sur la planète rouge. Quittant aujourd’hui le programme d’accès anticipé de Steam, Memories of Mars est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les joueurs qui rejoindront la mission de Memories of Mars la première semaine de son lancement pourront profiter d’une réduction de 10% sur le prix du jeu.







Prenant place 100 ans dans le futur, le rêve d’exploiter et coloniser Mars a tourné au fiasco. Les joueurs se réveillent dans la peau de clones créés spécialement pour survivre aux terres stériles de Mars. Ils devront explorer l’impitoyable paysage martien, construire une base d’habitation et lutter contre de multiples dangers. Ils tenteront de survivre aux conditions extrêmes, tout en se battant contre des ennemis étranges et d’autres clones survivants. Les joueurs découvriront également les évènements ayant conduit à la fuite de la planète rouge, dans l’espoir de répondre à la question qui les obsède : pourront-il s’échapper de cette planète ?







EXPLORER ET DÉCOUVRIR : explorez plus de 16 KM2 d’environnements martiens composés de déserts, cratères, canyons, plateaux et plaines rocheuses. Visitez plus de 120 points d'intérêt, dont des villes abandonnées, des mines, des installations industrielles et des biodômes.







SURVIVRE, CRÉER ET CONSTRUIRE : subvenez à vos besoins de base et coopérez ou rivalisez avec d’autres clones pour collecter des ressources, imprimer en 3D tout votre équipement et construire votre base. Passez d'un module fonctionnel à une impressionnante forteresse contenant des postes de travail avancés ! Faites évoluer vos compétences et créez des centaines d’objets pour une expérience ultra-personnalisable.







PROTOCOLES D'URGENCE ET COMBATS : Le jeu propose un système de quêtes appelées « Protocoles d’Urgence » qui proposent aux joueurs d'effectuer différentes tâches tout en leur permettant d’en apprendre plus sur la chute de Mars. Les joueurs affronteront d'étranges ennemis, vestiges des efforts de colonisation passés, composés de robots de sécurité, de drones ou encore d’unités militaires titanesques. En plus de ces PNJ hostiles, ils devront également faire face aux joueurs concurrents qui se dresseront devant eux.







ÉVÉNEMENTS ET CAPSULE D’ÉVACUATION : Memories of Mars plonge les joueurs dans une aventure dynamique, avec un système unique d’événements in-game poussant les joueurs à se rassembler pour se disputer des ressources. Ils auront également la possibilité de s’associer pour s’échapper grâce à une capsule d’évacuation qui les renverra sur Terre.







Memories of Mars est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam) au prix de vente conseillé de 19€99.