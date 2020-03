L'artbook The Legend of Zelda Creating a Champion arrivera en Français.Description éditeur : Dernier né des célèbres aventures de Link, The Legend of Zelda – Breath of the Wild a fortement marqué les joueurs grâce à son gameplay novateur et son monde ouvert permettant d’arpenter chaque prairie, forêt ou montagne. Au travers de cet ouvrage riche en anecdotes et en illustrations, découvrez tous les secrets inédits dans les oeuvres précédemment publiées. Un complément idéal à Arts & Artefacts et Encyclopedia !Date de sortie : mercredi 17 juin 2020496 pagesPasser par les liens si vous voulez des concours avec de beaux CollectorsJe sais que c'est chiant de passer par le lien Twitter mais si vous jouez le jeu, le concours arrivera très viteFnac Artbook Zelda Creating a Champion 40€Amazon