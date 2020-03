Monster Truck Championship fait découvrir aux joueurs 25 circuits dans différentes villes des Etats-Unis à travers plusieurs modes de jeu : freestyle, course, destruction, contre la montre, et mode en ligne où ils s’affrontent dans des courses jusqu’à 8 participants.







Les pilotes peuvent choisir parmi 18 véhicules entièrement personnalisables : améliorer l’accélération et la vitesse de pointe avec un moteur parfaitement réglé, ajuster la stabilité du véhicule en fonction de la dureté des suspensions, modifier l’adhérence avec de nouveaux pneus selon le type de compétition… Plus de 50 éléments sont disponibles dans le but de créer des véhicules alliant performance et style.







Monster Truck Championship propose également un mode carrière fourni où le joueur prend part à différents tournois, améliore ses Monster Trucks au fil des victoires et gère son équipe et ses finances. Il peut ainsi prétendre au titre ultime : Champion de la Ligue Professionnelle lors des Monster Truck Finals !







Monster Truck Championship possède de nombreux atouts afin de renforcer l’immersion et le réalisme, comme les clameurs du public, le vrombissement des moteurs ou les dégâts lors des collisions. Le jeu reproduit fidèlement toutes les spécificités liées à la maîtrise de ces engins : gestion indépendante des roues avant et arrière, anticipation du transfert de masse dans les virages, prévision des rebonds lors des sauts… Monster Truck Championship s’adresse aussi bien aux fans de Monster Trucks qu’aux joueurs à la recherche d’une simulation de sport mécanique originale et sensationnelle.

Le jeu Monster Truck Championship se dévoile, avec un trailer et des photos. Le jeu sera disponible en automne sur One, PS4, Switch et PC.