Les précommandes de Death Stranding sur PC sont dès maintenant disponibles. Tous les joueurs qui précommanderont le jeu sur PC recevront des bonus exclusifs, dont des fonds d’écran HD et des objets cosmétiques additionnels.







En plus du jeu de base, l’offre de 505 Games comprend également : une sélection de visuels issus de l’artbook digital « The Art of DEATH STRANDING » (Titan Books), la bande-son numérique « DEATH STRANDING Original Score Expanded Edition » contenant les morceaux multi récompensés de Ludvig Forsell (publiés par Sony Music) ainsi que des musiques bonus, et des objets cosmétiques additionnels comme des casquettes Bridges argentées et dorées, des lunettes « Ludens Mask » ou encore des blindages et squelettes renforcés dorés et argentés. L’édition physique Day One du jeu regroupera l’ensemble de ces contenus ainsi qu’un étui Steelbook proposant de toutes nouvelles illustrations.

Death Stranding vient d'être annoncé sur PC, avec une date de sortie et deux éditions, dont voici le contenu.Et le trailer qui va bien.