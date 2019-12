Un autre avis aujourd'hui, avec Atelier Ryza, pour l'année prochaine, je ferai une belle mise en page (car sur téléphone c'est bien galère).Mettez un max de j'aime les copainsAtelier RyzaAtelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout commence un tout nouvel arc d'intrigue dans la série favorite des fans de GUST Studios. Ce magnifique RPG nous permet de suivre les exploits de Ryza, une jeune adolescente aux airs de garçon manqué qui rêve d'échapper à la vie banale de son village avec sa bande d'amis. Un jour, alors qu'ils explorent une île interdite en quête d'aventure, ils rencontrent un magicien âgé qui va changer leur vie pour toujours. Le vieil homme commencera à enseigner à Ryza les secrets de l'alchimie, la lançant dans une grande aventure et dans une quête pour sauver son village natal des ténèbres qui rôdent sous la surface.Il faut savoir que j'ai joué au jeu, uniquement en mode portable. Et, très sincèrement, le jeu est sublime, j'ai l'impression de voir un animé. Malheureusement, le jeu est relativement vide. Les régions visitées sont vides, j'aurai aimé plus d'arbres, d'habitants.Toridamono est le nouveau Character-Design et il donne un coup de frais à la série.On va être honnête, les musiques ne vous resteront pas dans la tête. Et malheureusement, le jeu n'est pas doublé (ou alors le son de ma Switch est mortLe système de combat est en semi temps réel, avec des choix d'attaque classique ou magique. Le système Item Rebuilt est un peu galère (peut être est-ce dû au fait que le jeu n'est pas traduit), mais une fois compris, tous devient beaucoup plus simple.Atelier Ryza, nous propose de visiter de grandes zones ouvertes, attention, le jeu n'est pas en mode ouvert.Inutile de vous dire que pour trouver tous les ingrédients (pour confectionner les nombreux objets qui nous aiderons durant l'histoire), il vous faudra du temps, beaucoup de temps.Le prologue, que j'ai trouvé bien trop long (environ 20h pour moi), pourrait en décourager plus d'un. Mais une fois la première partie terminé, le jeu devient beaucoup plus intéressant, que ce soit entre les différents personnages (leurs relations) ou même les sujets, beaucoup plus mature, que les "gamineries" de la première partie.Atelier Ryza, s'adresse aux fans de la série et uniquement aux fans. Car le jeu, est difficile, avec un système de combat qui vous demandera du temps pour être maîtrisé. Mais surtout, le jeu est intégralement en anglais. Et ça pourra en rebuter plus d'un.Merci à Koch Media de m'avoir offert l'opportunité de jeu au jeu sur Switch