Le collector de One Piece Pirate Warriors 4 est disponible en préco sur la FnacA l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une figurine de 30cm avec led One Piece Pirate Warriors 4 collector 139.99€ avec bonus

posted the 12/04/2019 at 07:24 PM by leblogdeshacka