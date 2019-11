Le studio australien Big Ant nous dévoile les coulisses de tennis de l’Open d’Australie, première étape de l’année des tournois du Grand Chelem.Le jeu sortira sur Xbox One, PS4, PC et sur Nintendo Switch.Le jeu est attendu pour le 9 Janvier 2020.

posted the 11/28/2019 at 04:12 PM by leblogdeshacka