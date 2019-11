Véritable hommage au jeu culte de FROM SOFTWARE, cet anneau draconique hurlant officiel Dark Souls est une véritable œuvre d'art.



- Un symbole emblématique incarnant toute l'âme de Dark Souls ;

- Chaque bague est finie à la main, donc légèrement différente des autres et véritablement unique ;

- Argent sterling 925 ;

- Production limitée à 250 unités dans le monde entier. Chaque bague est gravée de son propre numéro de série unique ;

- Fournie avec son certificat d'authenticité ;

- Coffret double de luxe, permettant de l'exposer et de la ranger ;

- Fabriquée en Italie.

Voilà un bien bel objet pour les fans de Dark Souls