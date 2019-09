PDP Borderlands 3 Maliwan Pistol Replica Weapon

Le pistolet Maliwan Borderlands 3 est une réplique à la taille d'une réplique de 1: 1 inspirée de l'arme rare qui, si vous avez la chance, peut être trouvée dans le jeu. Dotée de lumières, de sons et de pièces ajustables, cette réplique est un incontournable pour les fans et les cosplayeurs de Borderlands.

– réplique échelle 1:1

- Il mesure environ 53cm de long sur 30cm de haut et 9 d’épaisseur

-Pèse environ 500g

-Interrupteurs fonctionnels et cartouche de munitions rotative

-Effets sonores et lumineux comme dans le jeu

-Contrôlez la luminosité des lumières et le volume des sons en tournant un cadran

-Choisissez parmi 5 réglages de couleur pour les LED

-Sous licence officielle de 2K et GearBox

-La réplique est rangé dans un beau coffret



Description éditeur : La réplique taille réelle du Pistolet Maliwan 1: 1 est un incontournable pour les fans et les cosplayeurs de Borderlands ! Pour empêcher les Twins de Calypso de s’emparer des Vaults au-delà de la planète Pandora, vous aurez besoin de BEAUCOUP d’armes, ou du moins d’une arme puissante. L’une des plus rares et puissantes arme du jeu : l’édition spéciale Maliwan Pistol. Prenez cette arme raffinée de Borderlands 3 dans le monde réel avec la nouvelle réplique du pistolet Maliwan, une réplique grandeur réelle. Mayhem est là et il est temps de vous armer. La réplique du pistolet Maliwan comprend des commutateurs fonctionnels et une cartouche de munitions rotative dont la vitesse augmente à mesure que vous maintenez la gâchette enfoncée pour simuler une utilisation réelle. Il comprend également des lumières et des effets sonores qui peuvent être vus et entendus depuis le pistolet pendant le jeu. Vous pouvez contrôler la luminosité des lumières et le volume du son en tournant simplement un cadran. Vous pouvez également choisir parmi cinq réglages de couleur de lumière différents sur simple pression d’un bouton.

Une réplique qui à l'air magnifique en photo a voir en réel !!