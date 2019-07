retour d’un classique culte ! Incarnez le maléfique extraterrestre Crypto-137 et terrorisez les terriens des années 1950. Prélevez leur ADN et anéantissez le gouvernement des États-Unis dans cette réédition fidèle du cultissime jeu d’invasion extraterrestre. Annihilez les misérables humains avec différentes armes et capacités psychiques, et réduisez leurs villes en cendres avec votre soucoupe volante ! Un pas de géant sur l’humanité !

La version remake de Destroy All Humans ! livre enfin son prix. Il faudra compter 39.99€, sur PS4 et One. Avec de la chance, il sera à 29.99€ avant sa sortie, soit le juste prix.