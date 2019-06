Le Game Pass se voit retirer pas 6 mais 8 jeux à compter du 30 JuinNext Up Hero le 27 JuinDevil May Cry 4 Special Edition le 30 JuinShadow Complex Remastered le 30 JuinUltimate Marvel vs Capcom 3 le 30 JuinZombie Army Trilogy le 30 JuinDead Island Definitive Edition le 30 JuinAftercharge le 30 JuinWarhammer: Vermintide 2 le 30 JuinSi vous voulez quelques succès c'est le moment où jamais !