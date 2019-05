Le collector de Fire Emblem Three Houses est enfin en préco pour 89.99€ en exclusivité sur Switch.A l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un Artbook-La BO sur Clé USB-Des pin's-Un steelbookLe coffret est limité à 6000 exemplaires FranceN'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concours Fire Emblem Three Houses Collector's Edition 89.99€ Final Fantasy : Encyclopédie officielle Memorial Ultimania Vol.2 39.90€