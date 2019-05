ANTHOLOGIE NES/FAMICOM VERSION TANUKI deLuxe EDITION



ATTENTION :

Cette version Tanuki deLuxe Edition n’est disponible qu’en précommande. Elle ne sera jamais rééditée, jamais réimprimée, jamais retirée.





NES/FAMICOM : LA REVOLUTION 8 BITS

S’il ne fallait citer qu’une seule machine pour définir le jeu vidéo de la fin des années 80, la NES/Famicom serait cette machine. Née de l’incroyable pari du patron de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, et du talent d’un ingénieur, Masayuki Uemura, cette console de nouvelle génération lancée en 1983 a séduit plus de 60 millions de joueurs à travers le monde.



LA VERSION EXCLUSIVE TANUKI deLuxe EDITION

À travers cette édition Tanuki deLuxe, tout simplement exceptionnelle, Mathieu Manent – déjà auteur des Anthologies Nintendo 64 et GameCube – s’est entouré d’une équipe d’exception pour cet ouvrage le plus abouti et complet au monde sur la 8 bits de Nintendo. Plus de 500 pages magnifiquement illustrées regroupant tous les jeux (cartouches et Famicom Disk System) de la machine, tous les accessoires et périphériques, une section hardware unique, les éditions rares, les bundles, l’histoire des plus belles jaquettes. Un livre monument, tout simplement.



LE CONTENU



L’épopée de la NES/Famicom de sa genèse à sa fin de vie



Toute la logithèque chroniquée, plus de 1200 jeux



Tous les Famicom Disk System critiqués



Les jeux « after market »



Les jeux sans licence



Les jeux annulés



Toutes les versions collectors



Au cœur du hardware



Tous les accessoires et périphériques



Toutes les machines dérivées même les plus insolites



Les bundles introuvables



Toutes les compilations



Les « Classic Series » et rééditions



L’histoire des plus belles jaquettes de la NES



Paroles de développeurs



Uniquement disponible en précommande, la version Tanuki deLuxe Edition comprend :



+100 pages supplémentaires inédites



Un fourreau cartonné collector



Un certificat d’authenticité



Une édition numérotée



CARACTERISTIQUES :



Pagination : +500 pages

Format : 216*267 mm (format Anthologie)

Couverture : Carton, couleurs pantones, vernis sélectif

Fourreau : Carton, dorure à chaud

Papier : Haute-densité, glacé, 135gr/m2





Auteurs : Mathieu Manent, Florian Fourot, Emmanuel Lesne, Renaud Lucot, Nicolas Orsatelli, JB Jaroh



Sortie nationale : septembre 2019

Désolé, je n'arrive pas à mettre les photos depuis mon téléphone.Qui va craquer ??