Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo met en avant les jeux récents et à venir sur Nintendo Switch avec une nouvelle vidéo :De quoi voir le rendu par exemple du jeu Mortal Kombat 11 ou Final Fantasy XII : The Zodiac AgeSource : https://nintendoeverything.com/video-switch-fan-favorites-newest-releases-for-april-may

posted the 04/29/2019 at 06:11 PM by link49