Voici une Information concernant le jeu Persona 5 R :Amazon Japon a ouvert les réservations. On peut voir la box du jeu, illustrée ci-dessus, et quelques images :Pour rappel, le jeu sortira le 31 octobre au Japon, et en 2020 chez nous...Source : https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/videogames

Who likes this ?

posted the 04/29/2019 at 11:20 AM by link49