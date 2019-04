Voici une Information autour de la Nintendo Switch :NPD Group vient de rendre son verdict pour les ventes en mars aux USA. La Nintendo Switch était la plate-forme la plus vendue du mois de mars. De plus, il en va de même pour le premier trimestre 2019 dans son ensemble, aussi bien pour les ventes à l'unité et en dollars, où la Nintendo Switch est première en ce début d'année.Niveau jeu, Yoshi’s Crafted World a réussi à se classer dans le top 10 des ventes de jeux pour le mois, se classant au 9e rang. Super Smash Bros. Ultimate continue lui d’impressionner...Source : https://nintendoeverything.com/march-2019-npd-switch-was-the-best-selling-platform-of-the-month-and-for-q1-2019

posted the 04/24/2019 at 08:32 AM by link49