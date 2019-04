Voici une Information autour du jeu Days Gone :Voici les premières impressions d'un joueur après environ 15-20 heures de jeu :- Un bon nombre de missions, bien que certaines soient répétitives.- Les cartes sont vraiment grandes.- Les rencontres aléatoires similaires à la Grand Theft Auto V/Red Dead Redemption 2.- Les missions principales sont assez variées.- C’est un peu difficile au début, avec du remplissage à mi-parcours assez ennuyeux.- Baisse de frame-rate fréquente.- Divers micro-bugs.- Graphiquement, le jeu n’est pas le plus joli.Pour lui, généralement, c'est pour l'instant est une bonne première tentative pour une suite potentielle qui améliora l’expérience. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-preview-thread.103674/page-35

