Voici une Information autour du jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Gameblog a mis en ligne un sondage pour savoir si le jeu devrait avoir ou pas un mode facile. Pour certains, le jeu est parfait tel quel, alors que pour d'autres, c'esst à balancer la manette...Source : http://www.gameblog.fr/news/82574-sondage-sekiro-shadows-die-twice-devrait-il-avoir-un-mode-fa

posted the 04/05/2019 at 03:27 PM by link49