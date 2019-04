LE RETOUR DU SINGE TOQUÉ



Toki repart à l’aventure ! Le jeu culte d’action/plateforme initialement sorti sur borne d’arcade en 1989 revient dans une nouvelle version des plus simiesques ! Entièrement redessinée à la main et réorchestrée intégralement !



Toki le guerrier vit paisiblement dans la jungle en compagnie de sa bien-aimée Miho. Surgissant de nulle part, l’atroce sorcier vaudou Vookimedlo et l’ignoble démon Bashtar kidnappent Miho et transforment le pauvre Toki en chimpanzé ! Le voilà devenu poilu, lent et nonchalant ! Sa bien-aimée a du souci à se faire…



L’édition Rétrollector :



- le jeu Toki pour Nintendo Switch™



- une borne d'arcade en bois pour Nintendo Switch™



- des litographies exclusives par Philippe Dessoly



- une bande dessinée au scénario original dessinée par Philippe Dessoly



- une planche de Stickers



Caractéristiques :



• Redécouvrez Toki 30 ans plus tard : Incarnez Toki et parcourez de sublimes environnements envahis par d’immondes créatures !



Le Labyrinthe, le Lac de Neptune, la Caverne de Feu, Le Palais de Glace, la Jungle des ténèbres et le Palais dorée sont infestés par les sous-fifres de Vookimedlo. Délivrer Miho ne va pas être une mince affaire ! Ces êtres abjects qui répondent aux doux noms de Boloragog, Rambacha, Mogulvar, Zorzamoth et Bashtar font véritablement froid dans le dos et ce n’est pas l’allure de Toki qui va vous rassurer !



• Il va donc falloir faire avec les moyens du bord pour vous en sortir. Toki peut heureusement marcher, sauter, nager, grimper et cracher ! En effet, c’est bien de la salive habilement utilisée qui permet à Toki de se débarrasser de ses ennemis…



• Retrouvez la difficulté légendaire de l’âge d’Or du jeu vidéo : "Insert coin"… encore et toujours pour arriver au bout de l’aventure ! Les bornes d’arcade vous ont ruiné ? Il est temps de vous rattraper en jouant dans des conditions plus confortables mais avec un gameplay toujours aussi exigeant.



Les High score n’attendent que vous !



Les nouveaux venus apprécieront néanmoins un nouveau mode plus tolérant.



• Un véritable Remake réalisé de la main de maîtres : Le jeu a été entièrement redessiné à la main par Philippe Dessoly, illustrateur de célèbres mangas tels que Albator et Goldorak, de comics et de jeux vidéo. Il a travaillé à l’époque sur la version Amiga de Toki en 1991 et a également dessiné pour le jeu Mr. Nutz (1992). Ces esquisses permettent à Toki de revenir plus beau et plus toqué que jamais.



La musique, intégralement réorchestrée par le compositeur Raphael Gesqua promet une aventure rythmée aux notes retro et moderne à la fois. Ce musicien attitré a déjà composé la musique d’une centaine de jeux vidéo.



Sur le plan technique, c’est à l’énorme travail de Pierre Adane qu’on doit la prouesse de cette expérience palpitante. Le développeur a notamment travaillé sur Mr. Nutz (1992) et a créé le jeu de Tennis Top Spin (2003).

