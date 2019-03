Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Cadence of Hyrule, un nouveau jeu issu du développeur de Crypt of the NecroDancer, a été annoncé aujourd'hui pour clôturer le dernièr Nindies Showcase :Une sortie est prévue pour ce printemps…Source : https://nintendoeverything.com/cadence-of-hyrule-announced-for-switch/