« Quel est cet endroit ?! À votre horreur, vous vous retrouvez dans un labyrinthe infernal, pris au piège derrière une cage en acier. Il y a trois autres personnes assez malheureuses pour vous rejoindre. Une voix explique qu’un seul d’entre vous va sortir. Vous aurez besoin de courir à bout de souffle à travers un lycée abandonné, un hôpital effrayant, une morgue terrifiante et apparemment les profondeurs de l’enfer lui-même. En affrontant vos pairs, vous devrez garder votre intelligence, résoudre des indices insidieux, éviter les obstacles démoniaques et finalement trouver votre chemin vers la sortie - avant qu’il ne soit trop tard. Quatre entreront, mais un seul partira. »

Le jeu escape game One Leaves est disponible gratuitement sur One sur le store US.Il faut compter 2.18G sur votre DD et surtout du sang froid, car le jeu freeze toutes les 4 minutes. Un vrai galère !!!