L'Histoire de Nintendo Vol.4 est un ouvrage non officiel entièrement dédié à la légendaire Game Boy qui a connu un succès mondial dès 1989. Rédigé par Florent Gorges, le spécialiste de Nintendo, cet ouvrage unique en son genre retrace ainsi l'incroyable histoire de cette console, qui a révolutionné une industrie du loisir électronique encore balbutiante.

- La Game Boy va fêter ses 30 ans en 2019!

- Étayé par de nombreux documents inédits et témoignages exclusifs d'anciens développeurs liés à la Game Boy.

- Ce volume 4 inédit est attendu depuis six ans par les fans !

- " L'Histoire de Nintendo " est la référence mondiale sur l'histoire de Nintendo, déjà traduit en plusieurs langues (anglais, italien, espagnol, russe).

- L'histoire de la révolutionnaire Game Boy est une aventure technique, humaine et marketing incroyable.

- Des centaines d'anecdotes inédites.

- Présentation des 100 meilleurs jeux de la console...

- La Game Boy a connu un succès incroyable et demeure encore populaire auprès des joueurs. Elle s'est vendue au total à 118,69 millions d'exemplaires à travers le monde (dont 42,16 millions en Europe).

- Toutes les licences les plus célèbres de Nintendo ont hérité d'un jeu sur Game Boy, telles que Pokémon, The Legend of Zelda ou encore Super Mario.

- Le jeu le plus vendu de la console Game Boy est Tetris

