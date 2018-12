Voici une Rumeur concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Il semblerait que le protagoniste de Xenoblade Chronicles 2, Rex, fasse partie des prochains DLC. Certains pensent que Rex serait l'un des combattants DLC du Fighters Pass, car Rex n'apparaît pas comme un avatar lors de la création d'une balise de joueur. Malgré l’absence de Rex, d’autres personnages de Xenoblade Chronicles 2, Pyra et Mythra, apparaissent eux bien comme des options d’avatar. A cette théorie s’ajoute le fait que les 74 combattants et la Plante Piranha n’ont pas du tout d’avatar. Reste à voir si cela se confirmera plus tard ou pas...Source : https://nintendosoup.com/xenoblade-2s-rex-could-be-the-next-dlc-fighter-if-this-super-smash-bros-ultimate-theory-is-right/