Aragami aura droit a sa Signature Edition sur Switch. Cette version sera limitée à 2000 exemplaires au mondeA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu Aragami: Shadow Edition-2 pin's-Un artbook-Le CD de la BO-Un certificat d’authenticité-Un set de cartesJe me souviens pas du prix par contre !

posted the 12/11/2018 at 08:38 PM by leblogdeshacka