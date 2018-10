Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda :Une version spéciale du jeu The Legend of Zelda, intitulée The Legend of Zelda : Living the Life of Luxury , a été ajoutée à l'application Nintendo Switch Online, aux côtés des jeux NES Open Tournament Golf, Solomon’s Key et Super Dodge Ball Voici un aperçu du jeu, via l'application : "Dans cette version optimisée de The Legend of Zelda, vous commencerez avec une tonne de roupies et d’articles. Vous commencerez également avec tout l'équipement, y compris votre épée blanche, le bouclier magique, l'anneau bleu et même le bracelet de puissance. Mais si Ganon vous donne toujours du fil à retordre, le pouvoir de l’argent sera utile. Achetez-vous simplement quelques articles et essayez encore. Terminer le jeu une fois vous donne accès à une version plus difficile du jeu appelée Second Quest." C'est déjà ça de pris...Source : https://gematsu.com/2018/10/nes-nintendo-switch-online-adds-the-legend-of-zelda-special-version