Voici des Rumeurs concernant la Ps5 :Ceci est visionnable ici :Selon lui, la console sortirait entre la fin 2019 et le début 2020. Il estime que le prix de vente serait autour des 399 €. Enfin, les titres très médiatisés comme les jeux Death Stranding ou The Last of Us Part 2 auraient un cycle de sortie similaire à celui de la WiiU/Nintendo Switch avec une sortie normale sur Ps4/ Ps4 Pro, puis une sortie "optimisée" sur Ps5. Reste à voir si tout cela se concrétisera...Source : https://www.resetera.com/threads/julien-chièze-ex-gameblog-s-info-on-the-ps5-architecture-price-bc-launch-window-etc.35891/