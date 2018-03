Panzer Dragoon Saga aura droit comme de nombreux jeux vidéo a une OST sur vinyle.Brave Wave est fier d'annoncer la sortie d'une nouvelle bande son pour le légendaire RPG, "Panzer Dragoon Saga", sorti sur Sega Saturn en 1998. Le jeu possède une aura mythique dû au fait qu'il soit un des derniers sortis sur Saturn, l'avant-dernière console de Sega, largement incomprise à l'époque mais étant en avance sur son temps puisqu'elle fut la première à proposer la possibilité de jouer en ligne, dès 1996, ce qui est un élément incoutournable de tout jeu vidéo actuel. Saori Kobayashi, le co-compositeur original du jeu, a sélectionné 20 morceaux du jeu original en leur donnant de nouveaux arrangements qui permettront aux fans de longue date de se remémorer la musique emblématique du jeu dans une interprétation inédite. Kobayashi est rejoint par Eri Ito, l'une des chanteuses originales, qui prête sa voix puissante et dramatique à deux chansons. Cinq titres sont soutenus par Triforce Quartet, un groupe de musique de jeux vidéo basé à Washington, ainsi que trois chansons mettant en vedette le flûtiste de Boston, Maho Azuma. Inclus coupon MP3 dans les versions CD et double vinyle de couleur violette.Restock de collector Ni No Kuni sur PS4J’espère vous refaire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Panzer Dragoon Saga Ost/Vinyle Violet/MP3 33.66€ Donkey Kong Country: Tropical Freeze 49.99€ Ni no Kuni II : l'Avènement d'un nouveau royaume - Edition Collector PS4 149.99€ Crash Bandicoot N.Sane Trilogy 39.99€