Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Il y a peu, un comparatif entre le trailer 2016 et 2018 a permis de voir le travail effectué sur le titre. Certains y ont vu un downgrade, et ont partagé leur mécontentement. Du coup, l'artiste principal du jeu, Raf Grassetti, a clarifié la situation. Selon lui, ce qui a changé est juste la lumière et les ombres, le contenu étant le même que celui du dernier E3. Seul le contexte est en fait différent, et les joueurs comprendront en y jouant.Il ajoute également que durant les plus de 25 heures que les joueurs vont passer sur le jeu, le titre aura un rendu propre et de la qualité montrée. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://www.psu.com/news/godof-war-artist-denies-ps4-downgrade/