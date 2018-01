Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Pour le moment, le jeu a été élu le Jeu de l’année 2017 par 112 sites différents. Voici les autres jeux qui ont reçus ce titre :- Horizon Zero Dawn : 23 récompenses- Super Mario Odyssey : 16 récompenses- PlayerUnknown's Battlegrounds : 7 récompenses- NieR : Automata : 6 récompenses- Persona 5 : 4 récompenses- Assassin's Creed Origins : 2 récompenses- Resident Evil 7 : 2 récompenses- Divinity : Original Sin II - 1 récompense- Hellblade : Senua's Sacrifice - 1 récompense- Prey - 1 récompense- Uncharted : The Lost Legacy - 1 récompenseRien ne semble arrêter ce jeu…Source : https://www.resetera.com/threads/zelda-breath-of-the-wild-is-dominating-goty-awards.8191/page-80#post-2681015