Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Le jeu sortira dans trois semaines environ, et les premier leak surgissent. La carte du monde dans son intégralité a été dévoilée, et elle sera de taille conséquente. Trois principales parties composeront cet espace. D'ailleurs, chaque emplacement principal dispose d'un nombre différent de tribus ainsi que d'un environnement totalement différent. Pour rappel, le jeu sortira le 01 mars 2017, exclusivement sur Ps4…Source : http://thisgengaming.com/2017/02/09/horizon-zero-dawn-new-map-leak-reveals-varied-environments-locations-and-tribes/