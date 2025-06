Nintendo Switch 2 : pour l'heure, les éditeurs tiers ne s'y retrouvent pas des masses Nintendo Switch 2 : pour l'heure, les éditeurs tiers ne s'y retrouvent pas des masses

La Nintendo Switch 2 est un succès, et c'est un euphémisme, mais tout le monde ne repart pas le ventre gonflé après avoir tourné autour de cette potentielle grosse manne de pognons. Le site TheGameBusiness rapporte que pour l'heure, les tiers ne s'y retrouvent aucunement niveau ventes, l'un (mais lequel ?) allant jusqu'à parler de premiers chiffres « en dessous de nos estimations les plus basses ».



Mais les explications sont nombreuses :



1) Nintendo lui-même. Comme à chaque console, la firme accapare sa propre audience avec ici 62 % des ventes physiques de jeux Switch 2 aux USA (sans inclure le bundle Mario Kart !) tandis qu'au Royaume-Uni, en incluant cette fois le bundle, les jeux first-party représente 86 % des ventes softwares en période de lancement. Donc essentiellement du MK et un peu de réédition de Zelda. Le site rappelle qu'aux USA, cette donnée était de 81 % par absence de bundle (et la très grande majorité pour BOTW).



2) La proposition. On l'a vu, la grande majorité des jeux du lancement de la Switch 2 étaient des portages plus ou moins récents et même s'il y avait parfois du beau travail de fond, entre un Street Fighter 6 dont le genre n'a jamais été trop populaire sur nomade, un Bravely Default qu'on a retourné il y a 1000 ans et davantage pour Yakuza 0, impossible d'espérer un quelconque miracle. L'unique exception reste Cyberpunk 2077, actuellement considéré comme le porte-étendard technique de la console.



3) Le format. Pour The Game Business, les premiers acheteurs de la Switch 2 sont des joueurs fans de la marque et suffisamment renseignés. Ils savent ce qu'est une Key-Card (pire encore avec les codes de téléchargement) et beaucoup se montrent réfractaires à cette nouvelle mode, d'où là encore l'exception Cyberpunk 2077 qui a le mérite d'être complet sur la cartouche.



4) La rétrocompatibilité. Forcément, contrairement à la Switch 1 et bien des consoles Nintendo, la Switch 2 bénéficie elle d'entrée d'un énorme catalogue construit sur les 8 dernières années, et déjà que l'on connaît la capacité de Nintendo à enchaîner les long-sellers, mais ils prennent aujourd'hui encore plus d'importance par les upgrades gratuites (ou payantes) dont celle de Pokémon Ecarlate & Violet. Phénomène également présent chez les tiers avec Fantasy Life i.





Bref, la routine d'une certaine façon mais pour autant, pas besoin d'être un grand analyste pour savoir que de nombreux indés et même jeux tiers majeurs s'écouleront sans problème un jour sur Switch 2, d'un nouveau Monster Hunter à Dragon Quest XII en passant par l'indispensable Minecraft.