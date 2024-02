Nikkei : la Switch 2 en mars 2025, ''au plus tôt'' Nikkei : la Switch 2 en mars 2025, ''au plus tôt''

Rejoignant de multiples déclarations sur le sujet depuis quelques jours, c'est au tour du site économique japonais Nikkei de déclarer selon ses propres sources que, effectivement, celle que l'on appellera pour l'heure la « Nintendo Switch 2 » arriverait bien pour début 2025, et plus précisément en « mars 2025 au plus tôt ». En gros, hors nouveau couac, Nintendo va nous refaire le coup de la première Switch, et on ne peut pas dire que ça ne leur a pas réussi.



Comme cité auparavant, l'objectif premier est de laisser davantage de temps aux développeurs pour bénéficier d'un line-up suffisamment costaud, mais également selon les sources de Nikkei, d'offrir aux consommateurs un stock de départ très important pour éviter les problèmes liés aux scalpers.



Rappelons que selon d'autres sources, le reveal aurait lieu en juin même s'il est également possible que l'entreprise lâche un tout petit mot fin avril lors de l'annonce de ses objectifs fiscaux.