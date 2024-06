M. Cerny explique que la construction d'une console prend environ quatre ans et que, de nos jours, c'est moins de temps qu'il n'en faut pour créer certains grands titres AAA. Le temps nécessaire à la création de ces jeux fait actuellement l'objet d'une grande attention, et M. Cerny estime qu'en fin de compte, ce sont les développeurs qui ont choisi cette voie.

"Avec les consoles, j'ai essayé de réduire le temps nécessaire aux développeurs pour lancer leurs jeux. C'est ce que j'appelle le 'time to triangle'. Cela signifie que si je veux simplement afficher un triangle à l'écran, combien de temps faut-il pour mettre au point la technologie du moteur qui me permettra de le faire ? Cela ne semble pas très difficile. Sur la première PlayStation, on pouvait peut-être le faire en un mois, mais les consoles sont devenues tellement complexes qu'à partir de la PlayStation 3, cela prenait probablement six mois à un an. Je me suis donc efforcé de réduire ce délai. Les PlayStation 4 et 5 sont beaucoup plus rapides. Il faut un mois ou deux pour que les technologies graphiques fondamentales soient opérationnelles sur [ces systèmes].

"Je ne devrais probablement pas, mais je passe beaucoup de temps sur les forums. Et je vois des gens qui se demandent... si le temps de création d'un triangle a été considérablement réduit, pourquoi faut-il autant d'années pour créer un jeu ? La réponse est que c'est ce que les équipes choisissent de faire. Elles s'attaquent à ces créations massives qui nécessitent vraiment quatre ou six ans de travail.

"L'un des aspects les plus intéressants de la conception du hardware pour console est que nous avons la liberté de choisir ce que nous mettons dans la console", commence Cerny. "En d'autres termes, nous n'essayons pas de construire un PC bon marché et nous ne sommes pas liés par des normes particulières. Ainsi, si nous pensons que l'audio peut devenir beaucoup plus immersif et dimensionnel s'il existe une unité dédiée capable d'effectuer des calculs complexes, nous pouvons le faire. Ou si l'avenir est aux disques SSD à grande vitesse plutôt qu'aux disques durs, nous pouvons intégrer un système de bout en bout dans la console - depuis les matrices flash jusqu'aux interfaces logicielles utilisées par les créateurs de jeux - et l'adopter à 100 %.

"J'aime à penser qu'à l'occasion, nous montrons même la voie à l'ensemble de l'industrie, et que nos efforts finissent par profiter également à ceux qui jouent sur PC. C'est un exemple très technique, mais sur la PS4, nous avions des interfaces GPU très efficaces, et cela a peut-être incité DirectX à devenir plus efficace en réponse. Ou, pour parler d'un sujet plus axé sur le consommateur, je pense que la sortie de la PS5 en 2020 avec un SSD intégré très performant a mis la pression sur le monde PC pour qu'il mette son API DirectStorage correspondante entre les mains de ses joueurs.

Il cite une vidéo amusante de Linus Tech Tips, qui a tenté de "tuer" la PlayStation 5 en construisant un PC de jeu à 500 dollars plus performant que la console.



"Ils ont dû se procurer une carte mère d'occasion", explique-t-il. "C'était le seul moyen de construire un équivalent de la PlayStation 5 au prix de la PlayStation 5. Et si vous utilisez des pièces d'occasion... vous pouvez trouver une PlayStation 5 d'occasion sur eBay pour 300 dollars environ.



"Je pense que tant que nous continuerons à créer ce très bel ensemble, l'avenir des consoles sera très prometteur.

Mark Cerny, le papa des PS4 et PS5, nous parle de la conceptions des consoles et de leur avenir, après ses 42 ans de carrière.Plus dans le lien ci dessous.