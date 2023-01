"Pour nous, Uncharted a connu un succès fou - Uncharted 4 a été l'un de nos jeux les plus vendus - et nous sommes en mesure de mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et de dire que nous avons terminé. Nous allons de l'avant.



"De même, avec The Last of Us, c'est à nous de décider si nous voulons continuer ou non", a-t-il ajouté.

"Notre processus est le même que celui que nous avons suivi pour la partie 2, à savoir que si nous pouvons trouver une histoire convaincante qui contient ce message universel et cette déclaration sur l'amour - comme l'ont fait le premier et le deuxième jeu - alors nous raconterons cette histoire. Si nous n'arrivons pas à trouver quelque chose, nous avons une fin très forte avec la partie 2 et ce sera la fin."

"Je ne sais pas ce que je veux révéler. [La coscénariste Halley Gross] et moi avons écrit les grandes lignes d'une histoire que nous ne réalisons pas - mais j'espère qu'un jour elle pourra voir le jour - qui explore un peu ce qui se passe après ce jeu." Tout en restant dans l'expectative, il a ajouté : "Nous verrons bien."

Druckmann vient de le confirmer via une interview :Il convient de noter que l'année dernière, Neil a déclaré qu'ils avaient écrit les grandes lignes d'une potentielle troisième partie de The Last of Us, mais qu'elle n'était pas en cours de développement à l'époque :