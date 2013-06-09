SONY Waypoint
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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/24/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Les préco de GTAVI seront ouverte le 25 juin à minuit, version boîte sans disque, prix, nouvelles images...i
Playstation 5
Accord marketing avec PlayStation :







PlayStation affirme que Grand Theft Auto VI « offre la meilleure expérience de jeu sur PS5 » !


« Grâce au partenariat étroit entre Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games, Grand Theft Auto VI offrira une expérience optimale sur PS5 en tirant parti des fonctionnalités immersives de la console pour proposer une expérience solo extrêmement captivante dès sa sortie, le 19 novembre. »


Avec la PS5, plongez au cœur de l'action grâce à la manette sans fil DualSense qui réagit à vos mouvements et vous offre une immersion totale dans l'histoire de Jason et Lucia.


Le retour haptique de la manette propose des vibrations précises, tandis que ses gâchettes adaptatives offrent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré ajoute une dimension supplémentaire aux moments clés et aux interactions, les effets sonores étant amplifiés par le retour haptique.


Grâce à la technologie audio 3D Tempest, plongez au cœur des ambiances sonores uniques de Leonida.

Des rues de Vice City aux événements qui se déroulent aux quatre coins de l'État, ce positionnement audio ultra-précis affine votre perception et donne vie à cet univers d'une manière inédite.

Grand Theft Auto VI tire également parti du SSD ultra-rapide de la PS5, vous permettant ainsi d'explorer le vaste monde de Leonida avec des temps de chargement quasi instantanés.


Les joueurs qui précommandent n'importe quelle édition sur le PlayStation Store recevront également instantanément un mois gratuit d'abonnement à GTA+.


https://blog.playstation.com/2026/06/24/grand-theft-auto-vi-plays-best-on-ps5-november-19/

Communiqué de presse officiel:

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S au prix de 79,99 $. Ce jeu propose une expérience solo immersive, la plus vaste et la plus ambitieuse jamais créée pour la série. L'Édition Ultime de Grand Theft Auto VI enrichit cette expérience avec une collection exclusive de véhicules, d'armes, de vêtements et d'action premium, intégrée à l'histoire de Jason et Lucia. Elle sera disponible au prix de 99,99 $. Toute précommande ou achat de Grand Theft Auto VI avant le 20 novembre 2026 inclura le Pack Vintage Vice City , une collection d'objets qui vous replongera dans l'âge d'or de la ville, ainsi qu'un mois d'abonnement gratuit à GTA+ pour toute précommande numérique. Ce sera le meilleur moyen de profiter pleinement du monde en constante évolution de GTA Online et vous permettra d'accéder immédiatement à Grand Theft Auto V et aux autres titres classiques de Rockstar disponibles dans le catalogue GTA+.


Les précommandes de Grand Theft Auto VI débuteront le 25 juin à minuit, heure locale, y compris celles de l’édition « Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition », qui offre l’expérience GTA la plus riche et la plus immersive à ce jour grâce à une collection exclusive de véhicules haut de gamme, d’armes, de tenues et de scènes d’action qui s’intègrent à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia.


Grand Theft Auto VI est un jeu solo qui sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Toutes les précommandes et tous les achats de Grand Theft Auto VI effectués avant le 20 novembre donneront droit au pack Vintage Vice City, une collection d’objets qui vous feront revivre l’époque où les néons brillaient de mille feux.


Les joueurs qui précommanderont les versions numériques de Grand Theft Auto VI pourront commencer le préchargement dès le 12 novembre afin de pouvoir jouer dès la sortie du jeu, le 19 novembre. La version physique de Grand Theft Auto VI, qui contient un code de téléchargement dans la boîte, sera disponible à partir du 12 novembre pour permettre le préchargement.


https://www.businesswire.com/news/home/20260624539426/en/Rockstar-Games-Announces-Pre-Orders-for-Grand-Theft-Auto-VI

Nouvelles images :



























h=3560













































Le prix du jeu :

90€ chez nous?



Et non pas de version PS4...

Rockstar - https://www.rockstargames.com/newswire/article/5171972o3ak5oa/pre-order-grand-theft-auto-vi-on-june-25
    tags : rockstar gtavi
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    aozora78, mithrandir, walterwhite, adamjensen, rogeraf
    posted the 06/24/2026 at 10:34 AM by jenicris
    comments (149)
    malroth posted the 06/24/2026 at 10:36 AM
    Pas de version disque

    100% demat. La boite contiendra un code de telecharchement.

    Et le prix risque d'etre 89,99€ en Europe (79,99$) aux USA
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 10:37 AM
    malroth 100% demat. La boite contiendra un code de telecharchement.

    hyoga57 posted the 06/24/2026 at 10:38 AM
    aeris201 Ils ont pensé à toi.
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 10:39 AM
    DAY ONE !

    Superbes les nouvelles images
    Dommage pas de trailer 3.

    Le GOTY 2027 arrive enfin
    malroth posted the 06/24/2026 at 10:41 AM
    aeris201 ça me fume, les gens qui vont acheter une boite en plastique

    Je comprends pas du coup pourquoi ils l'ont sorti cette boite

    Gaspillage d'argent et de ressources.
    ootaniisensei posted the 06/24/2026 at 10:41 AM
    Y'a trop de flow sur la DA de ce GTA c'est une folie
    Une pensée aux anti déma hein ptdrrr
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:42 AM
    Ça claque
    syst59 posted the 06/24/2026 at 10:42 AM
    A par ca je j'aime pas le gros cul de Lucia
    wojto posted the 06/24/2026 at 10:43 AM
    Pas compris, la version physique sera un code , donc pas possibilité de revente et connexion internet obligatoire pour jouer en solo ??
    Et ils lancent des précos mais ne montre pas le jeu avant. J'attend clairement d'en savoir plus , si y'a enfin une vf, et les innovations de gameplay et de l'Open world avant de me décider. Assez déçu des 2 derniers de ce côté là où ils apportaient très peu de chose.
    kratoszeus posted the 06/24/2026 at 10:44 AM
    Bordel ça tue
    ratomuerto posted the 06/24/2026 at 10:47 AM
    En 30 fps, ça va être une dinguerie
    adamjensen posted the 06/24/2026 at 10:47 AM
    Bon ben, si c’est juste un code à la con, j’attendrai la version PC, c’est pas un problème.
    Et puis avec tous les jeux qui vont sortir…
    gamjys posted the 06/24/2026 at 10:47 AM
    Le physique c'est la fin. C'est une très mauvaise nouvelle.
    vers0 posted the 06/24/2026 at 10:47 AM
    OK version physique c'est juste un bout de plastique limite j'aurais préféré une key card mais bon j'attendrais une promo avant d'acheter pour être sûr de pas regretter .
    masharu posted the 06/24/2026 at 10:50 AM
    Sans moi.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 10:53 AM
    Pas de day one tant pis
    Qu'ils aillent se faire foutre
    negan posted the 06/24/2026 at 10:53 AM
    Dans votre anus les anti dema
    fiveagainstone posted the 06/24/2026 at 10:54 AM
    Un code, ils font tout pour forcer le passage au démat'.
    Ils savent très bien que les gens ne vont pas résister à l'achat sur un jeu comme celui là.
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 10:55 AM
    aeris201 le comble serait qu'une version de GTA 6 débarque sur NS2 en format GKC.
    keiku posted the 06/24/2026 at 10:56 AM
    suffit de pas acheter...
    walterwhite posted the 06/24/2026 at 10:56 AM
    Y’a une version collector ?

    Les images fracassent bordel de merde
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 10:57 AM
    Les fils de putes...
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 10:59 AM
    nicolasgourry ya aurait même pas assez de place sur la console
    xynot posted the 06/24/2026 at 11:00 AM
    90€ ET même pas de disque ?
    mizuki posted the 06/24/2026 at 11:02 AM
    C'est pas possible que le code ce soit uniquement pour le pré chargement dans le cadre de la précommande et que la boite contienne quand même un bluray ?
    Genre une sorte de système de protection pour éviter de déverrouiller le jeu complet le 12 novembre ?
    khazawi posted the 06/24/2026 at 11:02 AM
    GTA 6, je n'y jouerai pas
    Un code dans une boîte. Autant ne faire que full démat au lieu de gaspiller du plastique
    akinen posted the 06/24/2026 at 11:03 AM
    Aucune confirmation du prix FR pour l’instant
    romgamer6859 posted the 06/24/2026 at 11:05 AM
    Dommage pour ceux qui voulaient du vrai physique, perso ça m'est égal ; j'espère que le mode 60 fps dont on a entendu parler est vrai
    janolife posted the 06/24/2026 at 11:05 AM
    Ce que je comprends moi, c’est qu’il y a bien un disc mais y’aura un gros téléchargement a faire en amont, comme c’était le cas pour RDR2 ou GTAV, non ? On a l’habitude, non ?
    sino posted the 06/24/2026 at 11:05 AM
    wojto je pense que tu peux d'ores et déjà oublié la VF.

    Le coup du code est osé, mais ça l'empêchera absolument pas de taper des records de vente.
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:06 AM
    Le User Score sur Metacritic va piquer...
    ootaniisensei posted the 06/24/2026 at 11:08 AM
    janolife Non la c'est du code in the box
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:10 AM
    Team physique on l'a bien profond...
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 11:11 AM
    sino justement, on va voir si ça un impact ou pas, ne pas pouvoir le revendre (et donc pas le trouver sur le marché de l’occasion), ça va jouer sur les ventes.
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 11:11 AM
    Sublime ! Tout ce patacaisse pour un prix standart ..
    mattewlogan posted the 06/24/2026 at 11:12 AM
    Mdr pas de disque égal pas de spoil tant mieux
    jenicris posted the 06/24/2026 at 11:12 AM
    janolife y aura un code dans la boîte. Donc pas de disque
    rocan posted the 06/24/2026 at 11:13 AM
    akinen 79,99€ je suppose
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 11:13 AM
    rogeraf je pense pas que ce soit le prix maintenant qui frappe, mais le fait que ça soit "Code in the box".
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:13 AM
    Pas de spoil
    Pas de revente / Pas de prêt
    jenicris posted the 06/24/2026 at 11:14 AM
    rocan en principe un jeu AAA aux USA c'est 70 dollars donc 80 chez nous. Du coup là...
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 11:14 AM
    mattewlogan shinz0 donc il faut le faire pour tout les jeux, par cohérence ?
    xynot posted the 06/24/2026 at 11:15 AM
    80 dollars ça veut pas dire 80€, je dis ça comme ça
    guiguif posted the 06/24/2026 at 11:16 AM
    Bon bah next
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 11:16 AM
    nicolasgourry oui bien sur, mais il faudra vous y faire. L'avenir c'est le démat comme sur PC, si pas content ba t'achetes pas. Libre a toi de choisir !
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:17 AM
    nicolasgourry bien sur que non mais ça risque d'être leur argument
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 11:17 AM
    sino Le coup du code est osé, mais ça l'empêchera absolument pas de taper des records de vente.

    Et ca va envoyer comme message a l'industrie que le code in the box ca ne derange pas les joueurs. GTAVI va democratiser le code in the box pour de bon

    Adieu le marché physique et le marché de l'occasion, Rockstar va leurs donner le coup de grace
    brook1 posted the 06/24/2026 at 11:17 AM
    C'est le jeu qui va clouer le cercueil du jeu physique sur console
    rocan posted the 06/24/2026 at 11:17 AM
    jenicris Oui je vois. 80€ sans doute oui, j'imaginais mal le jeu moins cher à vrai dire..
    bladagun posted the 06/24/2026 at 11:18 AM
    Pas de version à 200e ?
    rendan posted the 06/24/2026 at 11:18 AM
    GAME KEY CARD EFFECT
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 11:18 AM
    ouroboros4 c'est quoi la taille du jeu (de plus quand tu sors le jeu sur NS2, tu as pas besoin d'autant d'espace que sur PS5 par exemple car c'est pas optimisé de la même manière) ?
    janolife posted the 06/24/2026 at 11:18 AM
    Jenicris Ootaniisensei ok, pas cool alors
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 11:19 AM
    aeris201 ils vont réussir à faire dire aux joueurs "bah le format GKC c'est pas si mal", ça serait le comble.
    rendan posted the 06/24/2026 at 11:19 AM
    Pas de jeu en boîte mais ça râle beaucoup moins là du coup
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 11:20 AM
    Les images claquent même si comme d’habitude y a ce côté légèrement cartoon et moins réaliste dans la DA par rapport à Red Dead.
    deathegg posted the 06/24/2026 at 11:21 AM
    Bha écoutez, on va se passer du jeu le temps qu'ils reviennent sur leurs décisions.

    C'est pas grave, moi j'ai plus 14 ans et GTA est pas le jeu que j'attends le plus.
    zanpa posted the 06/24/2026 at 11:21 AM
    Je joue sur PC donc je m’e fou du CD ! Par contre retirer des featur sur la version de base VS la version Ultimate c’est honteux
    sandman posted the 06/24/2026 at 11:21 AM
    si j'ai bien suivi y'a 20 mecs ici qui vont boycott GTA6 parce que code dans la boite.(s'ils sont cohérents avec eux mêmes) Mais on les entend pas pleurer pour GTA6 tout en chialant sur les autres jeux.

    Il est où le boycott ici alors qu'il est demandé à chaque jeu? ahahahha
    sk8mag posted the 06/24/2026 at 11:24 AM
    deathegg, comme toi ...
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 11:25 AM
    Du coup ceux qui râlent (à raison) contre le format Game-Key Card/Disk vont être content, car ici aucune possibilité de revendre le jeu une fois terminé et Rockstar va ainsi pouvoir vendre un maximum de copie, elle est pas belle la vie ?

    Enfin bref quelque soit le prix et les méthodes commerciales, ils va se vendre par cargo entier, donc ils peuvent ce permettre ce qu'ils veulent ça n'impactera pas les ventes, surtout vu l'acceptation de la masse quant au format déma.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 11:25 AM
    Je pense que les rumeurs de février 2026 étaient vrai
    Le jeu d'abord en demat pour éviter les leak
    Puis une vrai sortie en 2027 en physique
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:27 AM
    deathegg je suis passé de précommande du collector à je vais attendre...
    L'ascenseur émotionnel
    nyseko posted the 06/24/2026 at 11:27 AM
    Le jeu le plus chère en version dématérialisé pour le coup et à 30 fps.

    Mais s'pas grave là.
    kenjushi posted the 06/24/2026 at 11:29 AM
    Ça se plaint à mort car c'est du full demat mais on sait tous que 90% d'entre vous va ouvrir son cul car c'est GTA (et même a 90€ pas besoin de vaseline, ça rentrera tout seul)
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 11:30 AM
    kenjushi Tes propos sont cruels mais tres juste
    cyr posted the 06/24/2026 at 11:32 AM
    Les gens qui se plaigne des gkc, ven la vous avez mieux. Des code in the box.......et personne ne sera dérangé étrangement. C'est a géométrie variable

    Il pèse combien ?
    link571 posted the 06/24/2026 at 11:32 AM
    shinz0 Faut arrêtez avec votre « pas de physique pas d’achat ». Sérieux on ai en 2026, ta musique tu achète encore des cd pour l’écouter ? Les seuls jeux physique que je prends encore sont ceux que je sais que je vais pas garder et donc pouvoir les revendre mais bon à un moment faut passer à autre chose et vivre avec son temps
    newtechnix posted the 06/24/2026 at 11:33 AM
    un GTA avec un goût des années 80, on reconnait clairement les influences.
    supasaiyajin posted the 06/24/2026 at 11:33 AM
    Un code de téléchargement lol les enfoirés. Bah on va bien attendre qu'il soit un 20 balles comme GTA 5.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 11:33 AM
    C’est une blague là version physique, bande d’enfoirés / voleurs ?!

    Purée, j’espère réellement qu’il va y avoir un mouvement de contestation car là, je trouve que c’est extrêmement grave ce qui se passe et comme quelqu’un l’a dit au-dessus, LE jeu le + attendu, sans version disque, ça annonce la fin du physique clairement.
    Tout ça pour baiser les gens qui revendront le jeu après !

    Conclusion: pas d’achat pour moi et je suis sérieux, je le ferai dans 3-4-5 ans quand il sera dispo sur le PS +, Rockstar tu as perdu un client mais bon, ça va, il y a les Pro-Demat pou4 te sucer à pleine gorge
    fdestroyer posted the 06/24/2026 at 11:34 AM
    Tant pis alors
    zekk posted the 06/24/2026 at 11:34 AM
    un code au lieu du CD, ça c'est un coup de pute.
    Par contre je ne vois pas le problème du prix surtout venant de certains qui ont défendu le fait que Mario Kart soit vendu à 90€...
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 11:34 AM
    cyr ici c'est un cas isolé. Chez Nintendo c'est quasiment systématique
    Et si les rumeurs sont vrais on aura une vrai version physique l'année. Prochaine
    deathegg posted the 06/24/2026 at 11:34 AM
    shinz0 Ha mais moi c'est simple : Soit la rumeur d'un vrai disque en physique est vrai pour 2027, soit c'est niet.

    80-90 € pour un jeu en démat only, moi je suis comme des aeris201 ou autres qui sont la pute de leur construction/éditeur préférés qui quand on leur dit d'avaler, y avale et y disent merci.

    C'est pas grave : Dans l'extrême pire cas, la version PC sera piratable (Denuvo est tombé, ca rappelle gentiment que rien ne reste infaillible).
    zanpa posted the 06/24/2026 at 11:34 AM
    kenjushi t’as tellement raison, je les vois déjà à pleurer sur les forum et ensuite lâcher la carte bancaire en mode « bon pas le choix, j’ai trop envie d’y jouer, je fais abstraction »
    newtechnix posted the 06/24/2026 at 11:35 AM
    Code in da box cela n'a jamais été ma came donc
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 11:35 AM
    kenjushi pas pour moi. J'ai heureusement pas encore le cul aussi dilaté que les joueurs Nintendo
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:36 AM
    link571 j'ai jamais dit que j'allais pas l'acheter
    Je vais attendre pas de pré-commande
    deathegg posted the 06/24/2026 at 11:36 AM
    link571 "faut vivre avec son temps" Tu vois le consanguin, c'est grâce à des soumis comme toi qu'on a le Online payant, les jeux à 90 €, les jeux pas finis, les jeux à moitié sur le disque, ect.

    Parce que des mecs comme toi sont des gros soumis à qui on peut tout faire, jamais y vont oser l'ouvrir.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 11:37 AM
    deathegg cruel mais vrai. Aeris avale et en redemande
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 11:38 AM
    xynot 90€ ET même pas de disque ?

    Mario Kart World est a 90€ mais au moins lui il est en physique

    olex posted the 06/24/2026 at 11:38 AM
    Je n'avais pas fait GTA V à sa sortie, eh bien ce sera pareil ici.

    Plus qu'à espérer qu'une version ultérieure paraîtra plus tard. Hors de question de payer ça au lancement. Si une version disque (conforme) paraît plus tard, ça me va. Mais on ne peut croire qu'aux rumeurs et en leurs paroles... Même si c'est le cas, et que le jeu se vend amplement ainsi, je sens bien la justification "ce n'est plus utile" arriver. Franchement, autant attendre la version PC, dans ce cas, non ?
    zekk posted the 06/24/2026 at 11:39 AM
    Depuis quand 80$ c'est 90€ ?
    yurius posted the 06/24/2026 at 11:40 AM
    Sans moi
    hyoga57 posted the 06/24/2026 at 11:40 AM
    nicolasgourry Le comble serait que GTA 6 ne sorte jamais sur Switch 2.
    link571 posted the 06/24/2026 at 11:40 AM
    deathegg Ouais mais dans l’histoire c’est vous qui vous vous frustrez car ça va pas dans votre sens. Moi je m’e fou complètement physique demat j’achète se qui me plaît comme on me le propose
    korou posted the 06/24/2026 at 11:41 AM
    Je comptais le prendre en demat de toute manière
    jenicris posted the 06/24/2026 at 11:41 AM
    zekk en principe un AAA qui vaut 70 aux USA vaut 80 chez nous.
    Quand Mario Kart était à 90€ chez nous, il était 80$ au USA

    De toute façon on sera fixé à minuit
    hyoga57 posted the 06/24/2026 at 11:41 AM
    ouroboros4 Tes propos sont cruels mais très justes.
    hyoga57 posted the 06/24/2026 at 11:43 AM
    jenicris 80$ c’est 70€.
    jeanouillz posted the 06/24/2026 at 11:44 AM
    zekk jenicris c'est vrai, car le prix en $ n'inclut pas les taxes qui sont différents dans chaque état et donc ils paieront plus cher que les 80$ annoncés
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:44 AM
    Encore un nouveau clou enfoncé dans le cercueil des Micromania
    Par contre ils auront les figurines Funko POP
    cyr posted the 06/24/2026 at 11:44 AM
    malroth pour ça que je suis full démat. Acheter une boite avec un code...tu peux pas revendre.
    supasaiyajin posted the 06/24/2026 at 11:45 AM
    link571 Oui, moi la musique, c'est CD et vinyle. Je n'achète pas de démat et je n'ai pas d'abo comme Spotify. Et non, je ne passerai pas à autre chose. En revanche, ne plus pouvoir faire ce que tu veux de ce que tu possèdes, que les gens acceptent ça, parce que faut "vivre avec son temps" , ça me dépasse totalement.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 11:45 AM
    hyoga57 ce qui arrivera
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 11:46 AM
    hyoga57 On verra bien ; seul le temps nous dira s'il sortira ou pas sur NS2
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 11:47 AM
    cyr Ce code cache surement une grosse taille de fichier de jeu. Non dévoilée encore .. Je dirais dans les 200 gigas minimum
    jenicris posted the 06/24/2026 at 11:48 AM
    hyoga57 ils tiennent pas comptent du taux de change, on risque de la payer plus cher chez nous

    Jeanouillz certainement. Du coup je serais pas surpris qu'il soit a 90 balles.
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:50 AM
    Démat ou Physique
    Pour moi faut permettre aux joueurs d'avoir le choix (sur consoles)
    dooku posted the 06/24/2026 at 11:51 AM
    Et bien Fuck
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 11:51 AM
    cyr Ils pourront pas revendre GTAVI mais ils pourront revendre le boitier en plastique et en soutirer au moins 0.50€ c'est deja ça de gagné

    C'est le boitier en plastique de GTAVI c'est pas rien
    altendorf posted the 06/24/2026 at 11:52 AM
    Rockstar qui fait une Nintendo
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 11:53 AM
    altendorf les GKC tu peux les revendre au moins
    masharu posted the 06/24/2026 at 11:55 AM
    On voit ceux qui soutiennent le jeu vidéo, et ceux qui sont là en mode tourisme à se foutre de la gueule du monde.

    shinz0 Ça niquera à terme le marché de l'occasion, vu que le jeu n'est pas dans la cartouche ou le disque.
    rider288 posted the 06/24/2026 at 12:00 PM
    80 balles une fausse version Physique? Ca coute si cher l'impression de code et de Jaquette ? Et ben...
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 12:01 PM
    altendorf il y a une différence, l'un tu peux revendre le jeu en physique, l'autre non.
    akinen posted the 06/24/2026 at 12:01 PM
    masharu je soutiens les développeurs. Pas mon patrimoine videoludique de collectionneur.

    Comme les cinéphiles qui veulent voir des chef d’oeuvres. Moi je veux juste juste jouer à des super jeux.

    Y’a plus de physique sur PC depuis des lustres. Le jv n’est pas mort dessus.
    cjmusashi posted the 06/24/2026 at 12:02 PM
    Au moins Nintendo a eu la décence de mettre une cartouche avec le jeu à l'intérieur pour Mario Kart World.
    La douille ???? ce sera sans moi
    deathegg posted the 06/24/2026 at 12:03 PM
    link571 Ha l'imbécile qui se croit au dessus des autres parce qu'il est habitué au gout de la merde

    bien joué champion (non en faites, va lire ton avenir dans une barre d'uranium)
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 12:04 PM
    cjmusashi Au moins Nintendo a eu la décence de mettre une cartouche avec le jeu à l'intérieur pour Mario Kart World.

    Nintendo respecte plus les joueurs que Rockstar, pour ceux qui en doutaient
    deathegg posted the 06/24/2026 at 12:07 PM
    akinen peut etre parce que le JV passe uniquement par le PC. Et le jv est pas mort, non il est juste devenu monstrueusement cher avec un contrôle total des éditeurs sur ton achat et ce que tu fera de ton jeu, c'est juste pire.
    tokito posted the 06/24/2026 at 12:09 PM
    Sony va se faire des couilles en or, Xbox probablement beaucoup moins.
    .
    masharu posted the 06/24/2026 at 12:09 PM
    akinen Tu es un consommateur, pas une ligne d'une pétition ou d'une association caritative.

    aeris201 C'est faux, 90€ le Mario Kart World et il manque du contenus pour que ça soit à ce prix là.

    deathegg Nan il y a bien un problème du physique sur PC, et on le voit avec des appareils qui n'ont tout simplement plus de lecteur disque, j'ai du acheter un lecteur externe pour mon dernier PC. Moi j'ai 2 jeux PC (Overwatch et Street Fighter V) et il y a évidemment le retro-gaming PC dont il faudrait que je m'intéresse un jour.
    ouken posted the 06/24/2026 at 12:10 PM
    Je préfère attendre la version pc ,pas grand fand du 5 a voir celui si
    aozora78 posted the 06/24/2026 at 12:13 PM
    Dommage pour le disque, même si je ne suis pas fan de GTA, on sait qu'il y a des ambitions démesurées... pas comme certains jeux Nintendo à 70, 80 ou 90 balles alors qu'ils en vaudraient 50 ou 40€ vu la durée de vie et les graphismes.
    altendorf posted the 06/24/2026 at 12:14 PM
    shinz0 nicolasgourry Je parle surtout du concept de proposer un code dans une boite vide. Que l'un soit plus honorable ou non, cela reste la même merde.
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 12:16 PM
    altendorf oui un bout de plastique pour rien dans les 2 cas
    nindo64 posted the 06/24/2026 at 12:17 PM
    Petite pensée pour Amassous s'il traîne encore dans les parages. Ça fait iech le demat à ce prix..
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 12:18 PM
    altendorf Nintendo édite des jeux en "code in the box" ?
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 12:22 PM
    En traînant sur certains forums, la raison du "pas de disque" serait pour éviter toute fuite/spoil
    Bref, Rockstar veut du 100% contrôle

    Je vais faire semblant de les croire pour me calmer et on verra si Rockstar sort une vraie version physique quelques mois après
    apejy posted the 06/24/2026 at 12:22 PM
    Hâte de voir qui va retourner sa veste et le prendre quand même day one.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 12:24 PM
    apejy En tout cas, pas moi
    Mon achat GTA 6 ne se fera pas Day One mais only Day Physique
    forte posted the 06/24/2026 at 12:25 PM
    Version code in the box. La régalade. Hâte de voir si les "blabla je suis anti démat je ne m'achète pas de jeu en code" qui ne jurent que pas GTA vont pas l'acheter. Et j'ai bien un Youteubé en tête. La régalade oui.

    Mais les mecs ont tout compris, et les gens n'apprennent jamais : c'est bien loin d'être la première fois que ca arrive : il va sortir en boite un an après.
    deathegg posted the 06/24/2026 at 12:27 PM
    J'espère que Playstation et Microsoft vont bien blinder leur serveur le jour de pré téléchargement et le jour de la sortie.
    rider288 posted the 06/24/2026 at 12:28 PM
    l'Inflation du prix du Papier. 80 balles pour une jaquette et 1 code
    altendorf posted the 06/24/2026 at 12:29 PM
    nicolasgourry Pas sur Switch, mais sur Nintendo 3DS oui. Les rééditions de Pokémon Or/Argent/Cristal, Nintendo Pocket Football Club ou encore The Keep.
    apejy posted the 06/24/2026 at 12:37 PM
    forte je retiens aussi quelques noms et pseudo, on va voir ça
    vyse posted the 06/24/2026 at 12:38 PM
    nindo64 il s'est barré il y'a des années deja
    vers0 posted the 06/24/2026 at 12:40 PM
    Il sortira en boîte sur ps6 en meme temps que la version pc l'année prochaine .
    oreillesal posted the 06/24/2026 at 12:44 PM
    La rondelle qui se mord la queue qui n'a que le mot Nintendo à la bouche.
    Le trauma est réel

    Le retournement de veste c'est maintenant, les "code in a box" c'est très bien
    deathegg posted the 06/24/2026 at 12:44 PM
    apejy tu peux noter le mien, si tu l'oublie, regarde sur la table de nuit de ta mère, j'ai oublié ma carte de visite.
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 12:45 PM
    altendorf ah ok, je ne comprenais pas, vu que nous sommes en pleine période Switch et Switch 2 chez Nintendo.
    forte posted the 06/24/2026 at 12:45 PM
    apejy Ca va être magique oui !
    romgamer6859 posted the 06/24/2026 at 12:45 PM
    jenicris c'est 80 euros ou 90 ? Parce que quand on dit en dollars c'est plus ?
    churos45 posted the 06/24/2026 at 12:46 PM
    Je vois pas pourquoi les pro-démat se réjouissent de ça. Tous les jeux sortent en démat, le fait qu'il y ait un disque ou pas ne change rien à votre expérience full démat. Vraiment des fdp
    bennj posted the 06/24/2026 at 12:47 PM
    jenicris pas encore vraiment confirmé mais visiblement GTA Online n'est pas intégré a GTA VI : https://www.playstation.com/en-us/games/grand-theft-auto-vi/

    "Does Grand Theft Auto VI have any multiplayer modes or features?

    Grand Theft Auto VI is a single-player experience."

    Est ce qu'il sera payant en plus ? Ca m'étonnerait pas de Rockstar.
    solarr posted the 06/24/2026 at 12:53 PM
    negan 90 euros la location ... la banlieue s'enflammera t-elle pour le démat... en tout cas, si ça m'intéresse ce sera piratage Day One et donc on l'aura avant le 12 novembre de toute façon.

    romgamer6859 80 dollars c'est 70 euros ! même pas mal, le pigeonnier en ébullition !
    solarr posted the 06/24/2026 at 12:56 PM
    J'enverrai un chèque de 80 balles à Rockstar et je pourrai revendre mes fichiers sources.
    ratchet posted the 06/24/2026 at 12:59 PM
    Dur pour l’absence de disque
    Moi je prends en demat de base (le jeu va faire PS5/6/7 donc bon )

    Mais triste lol
    cyr posted the 06/24/2026 at 01:13 PM
    ouroboros4
    "ici c'est un cas isolé. Chez Nintendo c'est quasiment systématique
    Et si les rumeurs sont vrais on aura une vrai version physique l'année. Prochaine"

    Précise que c'est les tiers qui opte pour des code in the box sur switch/switch2 et pas nintendo.

    Il y a que pokopia qui est en gkc aujourd'hui Ne mélange pas s'il te plaît.
    solarr posted the 06/24/2026 at 01:14 PM
    shinz0 les GKC tu peux les revendre au moins en perdant 60% de sa valeur 2 mois après leurs sorties. Et absence des étals Retrogaming d'ici la Switch 3, 4....
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 01:16 PM
    cyr ça reste un système mis en place par Nintendo(capacité limitée et prix des cartouches exorbitant)

    Et Pokopia reste un jue Nintendo et pas tiers
    Donc l'excuse tombe à l'eau
    mithrandir posted the 06/24/2026 at 01:29 PM
    Un pas de géant pour le démat, même si je préfére le physique, je vais évidemment le prendre
    thauvinho posted the 06/24/2026 at 01:38 PM
    Vive le démat On va bien rire en voyant "l'ampleur" du Boycot
    goat posted the 06/24/2026 at 01:46 PM
    Full Next Gen j'ai rejouer a red dead 2 il y à une semaine ???? ont est pas prêt avec ce GTA 6 .
    neetsen posted the 06/24/2026 at 01:47 PM
    Il paraît que la version boîte serait sans dis9mais un code de téléchargement
    Ce serait honteux, même pour un gta
    jenicris posted the 06/24/2026 at 01:50 PM
    neetsen c'est officiel
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 01:57 PM
    OOOOOOH I LOVE THEM ALREADY !!

    Mec j'adore les persos principaux ils sont tellement cool mdr putain, toutes ces tenues, regard et tout, après mon favori Niko Bellic je pense que je vais les kiffer aussi.


    PS5 PS5 PRO ! SONY WHAT ELSE !!!

    Satya va voir les ventes il va passer EDAY sur PS5 en Janvier
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