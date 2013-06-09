Accord marketing avec PlayStation :
PlayStation affirme que Grand Theft Auto VI « offre la meilleure expérience de jeu sur PS5 » !
« Grâce au partenariat étroit entre Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games, Grand Theft Auto VI offrira une expérience optimale sur PS5 en tirant parti des fonctionnalités immersives de la console pour proposer une expérience solo extrêmement captivante dès sa sortie, le 19 novembre. »
Avec la PS5, plongez au cœur de l'action grâce à la manette sans fil DualSense qui réagit à vos mouvements et vous offre une immersion totale dans l'histoire de Jason et Lucia.
Le retour haptique de la manette propose des vibrations précises, tandis que ses gâchettes adaptatives offrent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré ajoute une dimension supplémentaire aux moments clés et aux interactions, les effets sonores étant amplifiés par le retour haptique.
Grâce à la technologie audio 3D Tempest, plongez au cœur des ambiances sonores uniques de Leonida.
Des rues de Vice City aux événements qui se déroulent aux quatre coins de l'État, ce positionnement audio ultra-précis affine votre perception et donne vie à cet univers d'une manière inédite.
Grand Theft Auto VI tire également parti du SSD ultra-rapide de la PS5, vous permettant ainsi d'explorer le vaste monde de Leonida avec des temps de chargement quasi instantanés.
Les joueurs qui précommandent n'importe quelle édition sur le PlayStation Store recevront également instantanément un mois gratuit d'abonnement à GTA+.
https://blog.playstation.com/2026/06/24/grand-theft-auto-vi-plays-best-on-ps5-november-19/
Communiqué de presse officiel:
Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S au prix de 79,99 $. Ce jeu propose une expérience solo immersive, la plus vaste et la plus ambitieuse jamais créée pour la série. L'Édition Ultime de Grand Theft Auto VI enrichit cette expérience avec une collection exclusive de véhicules, d'armes, de vêtements et d'action premium, intégrée à l'histoire de Jason et Lucia. Elle sera disponible au prix de 99,99 $. Toute précommande ou achat de Grand Theft Auto VI avant le 20 novembre 2026 inclura le Pack Vintage Vice City , une collection d'objets qui vous replongera dans l'âge d'or de la ville, ainsi qu'un mois d'abonnement gratuit à GTA+ pour toute précommande numérique. Ce sera le meilleur moyen de profiter pleinement du monde en constante évolution de GTA Online et vous permettra d'accéder immédiatement à Grand Theft Auto V et aux autres titres classiques de Rockstar disponibles dans le catalogue GTA+.
Les précommandes de Grand Theft Auto VI débuteront le 25 juin à minuit, heure locale, y compris celles de l’édition « Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition », qui offre l’expérience GTA la plus riche et la plus immersive à ce jour grâce à une collection exclusive de véhicules haut de gamme, d’armes, de tenues et de scènes d’action qui s’intègrent à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia.
Grand Theft Auto VI est un jeu solo qui sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Toutes les précommandes et tous les achats de Grand Theft Auto VI effectués avant le 20 novembre donneront droit au pack Vintage Vice City, une collection d’objets qui vous feront revivre l’époque où les néons brillaient de mille feux.
Les joueurs qui précommanderont les versions numériques de Grand Theft Auto VI pourront commencer le préchargement dès le 12 novembre afin de pouvoir jouer dès la sortie du jeu, le 19 novembre. La version physique de Grand Theft Auto VI, qui contient un code de téléchargement dans la boîte, sera disponible à partir du 12 novembre pour permettre le préchargement.
https://www.businesswire.com/news/home/20260624539426/en/Rockstar-Games-Announces-Pre-Orders-for-Grand-Theft-Auto-VI
Nouvelles images :
h=3560
Le prix du jeu :
90€ chez nous?
Et non pas de version PS4...
100% demat. La boite contiendra un code de telecharchement.
Et le prix risque d'etre 89,99€ en Europe (79,99$) aux USA
Superbes les nouvelles images
Dommage pas de trailer 3.
Le GOTY 2027 arrive enfin
Je comprends pas du coup pourquoi ils l'ont sorti cette boite
Gaspillage d'argent et de ressources.
Une pensée aux anti déma hein ptdrrr
Et ils lancent des précos mais ne montre pas le jeu avant. J'attend clairement d'en savoir plus , si y'a enfin une vf, et les innovations de gameplay et de l'Open world avant de me décider. Assez déçu des 2 derniers de ce côté là où ils apportaient très peu de chose.
Et puis avec tous les jeux qui vont sortir…
Qu'ils aillent se faire foutre
Ils savent très bien que les gens ne vont pas résister à l'achat sur un jeu comme celui là.
Les images fracassent bordel de merde
Genre une sorte de système de protection pour éviter de déverrouiller le jeu complet le 12 novembre ?
Un code dans une boîte. Autant ne faire que full démat au lieu de gaspiller du plastique
Le coup du code est osé, mais ça l'empêchera absolument pas de taper des records de vente.
Pas de revente / Pas de prêt
Et ca va envoyer comme message a l'industrie que le code in the box ca ne derange pas les joueurs. GTAVI va democratiser le code in the box pour de bon
Adieu le marché physique et le marché de l'occasion, Rockstar va leurs donner le coup de grace
C'est pas grave, moi j'ai plus 14 ans et GTA est pas le jeu que j'attends le plus.
Il est où le boycott ici alors qu'il est demandé à chaque jeu? ahahahha
Enfin bref quelque soit le prix et les méthodes commerciales, ils va se vendre par cargo entier, donc ils peuvent ce permettre ce qu'ils veulent ça n'impactera pas les ventes, surtout vu l'acceptation de la masse quant au format déma.
Le jeu d'abord en demat pour éviter les leak
Puis une vrai sortie en 2027 en physique
L'ascenseur émotionnel
Mais s'pas grave là.
Il pèse combien ?
Purée, j’espère réellement qu’il va y avoir un mouvement de contestation car là, je trouve que c’est extrêmement grave ce qui se passe et comme quelqu’un l’a dit au-dessus, LE jeu le + attendu, sans version disque, ça annonce la fin du physique clairement.
Tout ça pour baiser les gens qui revendront le jeu après !
Conclusion: pas d’achat pour moi et je suis sérieux, je le ferai dans 3-4-5 ans quand il sera dispo sur le PS +, Rockstar tu as perdu un client mais bon, ça va, il y a les Pro-Demat pou4 te sucer à pleine gorge
Par contre je ne vois pas le problème du prix surtout venant de certains qui ont défendu le fait que Mario Kart soit vendu à 90€...
Et si les rumeurs sont vrais on aura une vrai version physique l'année. Prochaine
80-90 € pour un jeu en démat only, moi je suis comme des aeris201 ou autres qui sont la pute de leur construction/éditeur préférés qui quand on leur dit d'avaler, y avale et y disent merci.
C'est pas grave : Dans l'extrême pire cas, la version PC sera piratable (Denuvo est tombé, ca rappelle gentiment que rien ne reste infaillible).
Je vais attendre pas de pré-commande
Parce que des mecs comme toi sont des gros soumis à qui on peut tout faire, jamais y vont oser l'ouvrir.
Mario Kart World est a 90€ mais au moins lui il est en physique
Plus qu'à espérer qu'une version ultérieure paraîtra plus tard. Hors de question de payer ça au lancement. Si une version disque (conforme) paraît plus tard, ça me va. Mais on ne peut croire qu'aux rumeurs et en leurs paroles... Même si c'est le cas, et que le jeu se vend amplement ainsi, je sens bien la justification "ce n'est plus utile" arriver. Franchement, autant attendre la version PC, dans ce cas, non ?
Quand Mario Kart était à 90€ chez nous, il était 80$ au USA
De toute façon on sera fixé à minuit
Par contre ils auront les figurines Funko POP
Jeanouillz certainement. Du coup je serais pas surpris qu'il soit a 90 balles.
Pour moi faut permettre aux joueurs d'avoir le choix (sur consoles)
C'est le boitier en plastique de GTAVI c'est pas rien
shinz0 Ça niquera à terme le marché de l'occasion, vu que le jeu n'est pas dans la cartouche ou le disque.
Comme les cinéphiles qui veulent voir des chef d’oeuvres. Moi je veux juste juste jouer à des super jeux.
Y’a plus de physique sur PC depuis des lustres. Le jv n’est pas mort dessus.
La douille ???? ce sera sans moi
bien joué champion (non en faites, va lire ton avenir dans une barre d'uranium)
Nintendo respecte plus les joueurs que Rockstar, pour ceux qui en doutaient
.
aeris201 C'est faux, 90€ le Mario Kart World et il manque du contenus pour que ça soit à ce prix là.
deathegg Nan il y a bien un problème du physique sur PC, et on le voit avec des appareils qui n'ont tout simplement plus de lecteur disque, j'ai du acheter un lecteur externe pour mon dernier PC. Moi j'ai 2 jeux PC (Overwatch et Street Fighter V) et il y a évidemment le retro-gaming PC dont il faudrait que je m'intéresse un jour.
Bref, Rockstar veut du 100% contrôle
Je vais faire semblant de les croire pour me calmer et on verra si Rockstar sort une vraie version physique quelques mois après
Mon achat GTA 6 ne se fera pas Day One mais only Day Physique
Mais les mecs ont tout compris, et les gens n'apprennent jamais : c'est bien loin d'être la première fois que ca arrive : il va sortir en boite un an après.
Le trauma est réel
Le retournement de veste c'est maintenant, les "code in a box" c'est très bien
"Does Grand Theft Auto VI have any multiplayer modes or features?
Grand Theft Auto VI is a single-player experience."
Est ce qu'il sera payant en plus ? Ca m'étonnerait pas de Rockstar.
romgamer6859 80 dollars c'est 70 euros ! même pas mal, le pigeonnier en ébullition !
Moi je prends en demat de base (le jeu va faire PS5/6/7 donc bon )
Mais triste lol
"ici c'est un cas isolé. Chez Nintendo c'est quasiment systématique
Et si les rumeurs sont vrais on aura une vrai version physique l'année. Prochaine"
Précise que c'est les tiers qui opte pour des code in the box sur switch/switch2 et pas nintendo.
Il y a que pokopia qui est en gkc aujourd'hui Ne mélange pas s'il te plaît.
Et Pokopia reste un jue Nintendo et pas tiers
Donc l'excuse tombe à l'eau
Ce serait honteux, même pour un gta
Mec j'adore les persos principaux ils sont tellement cool mdr putain, toutes ces tenues, regard et tout, après mon favori Niko Bellic je pense que je vais les kiffer aussi.
PS5 PS5 PRO ! SONY WHAT ELSE !!!
Satya va voir les ventes il va passer EDAY sur PS5 en Janvier