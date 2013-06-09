PlayStation affirme que Grand Theft Auto VI « offre la meilleure expérience de jeu sur PS5 » !

« Grâce au partenariat étroit entre Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games, Grand Theft Auto VI offrira une expérience optimale sur PS5 en tirant parti des fonctionnalités immersives de la console pour proposer une expérience solo extrêmement captivante dès sa sortie, le 19 novembre. »

Avec la PS5, plongez au cœur de l'action grâce à la manette sans fil DualSense qui réagit à vos mouvements et vous offre une immersion totale dans l'histoire de Jason et Lucia.

Le retour haptique de la manette propose des vibrations précises, tandis que ses gâchettes adaptatives offrent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré ajoute une dimension supplémentaire aux moments clés et aux interactions, les effets sonores étant amplifiés par le retour haptique.

Grâce à la technologie audio 3D Tempest, plongez au cœur des ambiances sonores uniques de Leonida.



Des rues de Vice City aux événements qui se déroulent aux quatre coins de l'État, ce positionnement audio ultra-précis affine votre perception et donne vie à cet univers d'une manière inédite.



Grand Theft Auto VI tire également parti du SSD ultra-rapide de la PS5, vous permettant ainsi d'explorer le vaste monde de Leonida avec des temps de chargement quasi instantanés.

Les joueurs qui précommandent n'importe quelle édition sur le PlayStation Store recevront également instantanément un mois gratuit d'abonnement à GTA+.

Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S au prix de 79,99 $. Ce jeu propose une expérience solo immersive, la plus vaste et la plus ambitieuse jamais créée pour la série. L'Édition Ultime de Grand Theft Auto VI enrichit cette expérience avec une collection exclusive de véhicules, d'armes, de vêtements et d'action premium, intégrée à l'histoire de Jason et Lucia. Elle sera disponible au prix de 99,99 $. Toute précommande ou achat de Grand Theft Auto VI avant le 20 novembre 2026 inclura le Pack Vintage Vice City , une collection d'objets qui vous replongera dans l'âge d'or de la ville, ainsi qu'un mois d'abonnement gratuit à GTA+ pour toute précommande numérique. Ce sera le meilleur moyen de profiter pleinement du monde en constante évolution de GTA Online et vous permettra d'accéder immédiatement à Grand Theft Auto V et aux autres titres classiques de Rockstar disponibles dans le catalogue GTA+.

Les précommandes de Grand Theft Auto VI débuteront le 25 juin à minuit, heure locale, y compris celles de l’édition « Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition », qui offre l’expérience GTA la plus riche et la plus immersive à ce jour grâce à une collection exclusive de véhicules haut de gamme, d’armes, de tenues et de scènes d’action qui s’intègrent à tous les aspects de l’histoire de Jason et Lucia.

Grand Theft Auto VI est un jeu solo qui sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Toutes les précommandes et tous les achats de Grand Theft Auto VI effectués avant le 20 novembre donneront droit au pack Vintage Vice City, une collection d’objets qui vous feront revivre l’époque où les néons brillaient de mille feux.

Les joueurs qui précommanderont les versions numériques de Grand Theft Auto VI pourront commencer le préchargement dès le 12 novembre afin de pouvoir jouer dès la sortie du jeu, le 19 novembre. La version physique de Grand Theft Auto VI, qui contient un code de téléchargement dans la boîte, sera disponible à partir du 12 novembre pour permettre le préchargement.

h=356090€ chez nous?Et non pas de version PS4...