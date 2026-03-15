accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
link49
name :
Crimson Desert
platform :
Xbox Series X
editor :
Pearl Abyss
developer :
Pearl Abyss
genre :
action-aventure
other versions :
PC
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
477
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18938
visites since opening :
32949057
link49
> blog
[PC/Ps5/Xbox Series] Crimson Desert sort dans 4 jours : Allez-vous y goûter?
Le jeu Crimson Desert ort ce jeudi. Allez-vous le prendre sur console, ou sur PC?
Personnellement, ça sera sur Xbox Series.
Source :
https://www.e.leclerc/fp/crimson-desert-day-one-edition-ps5-4020628551230
tags :
1
Like
Who likes this ?
idd
posted the 03/15/2026 at 06:54 AM by
link49
comments (
46
)
azerty
posted
the 03/15/2026 at 07:11 AM
Je le prends sur PS5 jeudi matin à Auchan 50 balles.
J'y jouerai jeudi soir ou vendredi soir...horaire de chômeur
link49
posted
the 03/15/2026 at 07:21 AM
azerty
Je l'ai pris à Carrefour à 46.99 euros, avec 8 euros offerts pour 40 euros d'achat. Il m'est revenu à 38.99 euros.
draven86
posted
the 03/15/2026 at 07:32 AM
Series X même si je trouve ça inquiétant de n'avoir aucune vidéo xbox ou ps5 standard.
keiku
posted
the 03/15/2026 at 07:38 AM
Par sureté j'attendrais les tests
akinen
posted
the 03/15/2026 at 07:44 AM
Absolument pas. Je ne lui trouve aucun charme et il a partage la même gestion de particule + colorimétrie triste que FF15, Forspoken et Dragon's Dogma. Je déteste ça.
maxx
posted
the 03/15/2026 at 07:47 AM
draven86
On est pas a l'abri d'un gros raté mais quand je vois la version PS5 Pro et la version PC, franchement leur moteur a l'air de vraiment bien faire le taffe! Une si bonne version PS5 Pro (qui n'a même pas le nouveau PSSR) laisse penser une bonne version de base. Mais bon, jamais a l'abri d'une mauvaise surprise.
Pour moi ce sera en réduction si les previews finales sont bonnes. Le fait que la connexion soit obligatoire pour lancer le jeu m'empêche de le prendre au prix de lancement. Puis je me suis enfin lancé dans Tears of the Kingdom donc j'aurai ma dose de monde ouvert/bac a sable pour le moment.
heracles
posted
the 03/15/2026 at 08:00 AM
Non je sens que je vais être déçu il y a quelques red flags
ootaniisensei
posted
the 03/15/2026 at 08:01 AM
Je le prendrai le mois prochain
jf17
posted
the 03/15/2026 at 08:03 AM
Déjà preco sur pc, j'attends les premiers test, si c'est un pétard mouillé j'annule ma preco
derno
posted
the 03/15/2026 at 08:07 AM
j'avoue avoir un peut de mal à comprendre son statut d'étalon technique.
Le jeu n'est pas moche, loin de là mais tout est au même niveau, il n'y a pas d'atmosphère, rien n'est naturel.
Je suis actuellement sur AC shadow et les environnement sont bien plus élégant et crédibles pour le coup et ne parlons de red dead 2 toujours sur le toit du monde 8 ans plus tard....là effectivement j'ai l'impression de voir le monde de forspoken.
Maintenant pour le jeu, je ne me prononce pas, il sera peut être très bien mais en tout cas, pour le visuel, ça me laisse de marbre.
judebox
posted
the 03/15/2026 at 08:14 AM
J’attendrai les retours, trop d’incertitudes sur ce jeu…
paulnewman
posted
the 03/15/2026 at 08:15 AM
C'est mort dans l'immédiat pour moi.
Je n'achète pas, plein pot un jeu que je ne possède pas (comme Indiana Jones qui était d'ailleurs une merde).
Wait & see ...... premiers retours et baisse de prix si c'est pas trop naze, plus tard.
taiko
posted
the 03/15/2026 at 08:19 AM
derno
en fait il a des techniques assez impressionnantes et modernes.
Mais oui ça n'en fait pour autant pas le jeu le plus beau qui soit.
Typiquement il a des techniques d'éclairage de dingue par exemple mais en terme de rendu c'est moins bon qu'un read dead 2 qui avait plus de 10 ans d'avance. Pareil pour les modèles 3d. On s'extasie sur des textures etc... Ça fait longtemps qu'on voit ça sur du rdr2 par le talent des equipes de rockstar et le temps qu'on leur laisse pour optimiser. Ça fait un gouffre.
C'est pour ça que gta 6 risque de mettre encore 10 ans dans le vue au reste du monde.
Après là on est dans la puissance brute des technologies modernes.
Et oui la DA et la colorimétrie de Crimson Desert est parfois loin d'être incroyable dans son monde ouvert. Ça en fait un jeu bien moins impressionnant visuellement qu'un rdr2 qui tournait sur ps4
paulnewman
indi était une vraie lettre d'amour aux fans de la licence et un très bon jeu d'ambiance et d'exploration
abookhouseboy
posted
the 03/15/2026 at 08:25 AM
Oui sur PC. L'ambition et la beauté du jeu m'ont convaincu.
mrvince
posted
the 03/15/2026 at 08:27 AM
J'attend les premiers retours console. Pour la technique déjà si il est pas full bugué et pour tout le reste évidemment... Ils ont beau dire ils ont caché beaucoup trop de choses a quelques jours de la sortie.
ouken
posted
the 03/15/2026 at 08:42 AM
akinen
j'ai ce sentiment aussi ... Perso sur pc sur la toile j'ai pas confiance déjà que Black désert j'aime pas du tout
negan
posted
the 03/15/2026 at 08:46 AM
J'ai que 20€ a mettre de la poche grâce aux Xbox Reward donc oui
masharu
posted
the 03/15/2026 at 08:48 AM
Non car il n'est pas complet sur le disque donc à moins que l'éditeur met une nouvelle édition du jeu avec 2-3 disques c'est mort.
akinen
posted
the 03/15/2026 at 08:57 AM
ouken
on pense pareil oui.
thauvinho
posted
the 03/15/2026 at 08:58 AM
Yes preco Steam depuis un moment
sonilka
posted
the 03/15/2026 at 09:01 AM
Non. Ca ressemble à un pot-pourri de tout ce qui existe. Pas un souci en soi mais le jeu manque cruellement de personnalité y compris dans sa DA.
pcverso
posted
the 03/15/2026 at 09:08 AM
Déjà pré-commandé et meme poser des jours pour en profiter
naoshige11
posted
the 03/15/2026 at 09:26 AM
Il m'attire pas des masses.
J'ai vu une vidéo d'Alphacast il y a quelques jours, y'a des trucs qui ont l'air cool mais cette impression de MMO rentré en forceps pour en faire un jeu solo me donne pas envie.
romgamer6859
posted
the 03/15/2026 at 09:38 AM
Jsais pas, d'un côté je trouve ça bien d'avoir un monde avec autant de possibilités mais ça fait un peu fourre tout...
thelastone
posted
the 03/15/2026 at 09:42 AM
Oh que oui et hâte de voir les retournements de vestes plus tard
junaldinho
posted
the 03/15/2026 at 09:49 AM
Je pense que oui. J'attend juste les tests et voir les points négatifs dans l'ensemble.
roivas
posted
the 03/15/2026 at 09:50 AM
Je pense oui sur Steam, le jeu me fait envie depuis le début, mais je sais pas sur les dernières preview y'a des 2/3 petites choses qui m'ont laissé un peu septique, je vais du coup attendre les premiers avis.
darkwii
posted
the 03/15/2026 at 10:02 AM
J attend le test
link49
posted
the 03/15/2026 at 10:07 AM
darkwii
Ils tomberont un journée avant la sortie du jeu.
zanpa
posted
the 03/15/2026 at 10:16 AM
j'attends les test, ça sens le mmo solo avec des quêtes de merde pour remplir le jeu !
idd
posted
the 03/15/2026 at 10:19 AM
préco depuis le début, je l'attends trop, j'espère juste qu'on aura pas de gros soucis qui pourraient nous contraindre d'attendre quelques jours de plus pour un patch.
vieuxconsoleux
posted
the 03/15/2026 at 10:21 AM
Non, je trouve le jeu d’une laideur sans nom et puis surtout les open world c’est pas mon truc.
Mais à voir après la sortie les retours des youtubeurs en qui j’ai confiance.
grospich
posted
the 03/15/2026 at 10:24 AM
Moi dans un Open World il me faut soit une excellente histoire (Witcher /RDR2), soit un excellent gameplay comme Elden Ring pour m'amuser.
J'ai pas l'impression d'avoir ni l'un ni l'autre dans ce que j'ai vu.
marcus62
posted
the 03/15/2026 at 10:25 AM
C’est non pour moi.
Oui c’est très beau du moins sur PS5 Pro et PC. Mais depuis le début, il ne m’a jamais intéressé.
heracles
posted
the 03/15/2026 at 10:37 AM
Je pense que pas mal de monde va tomber de très haut après avoir passé quelques heures dans le jeu, on verra
shincloud
posted
the 03/15/2026 at 11:03 AM
Oui
metroidvania
posted
the 03/15/2026 at 11:14 AM
Sûrement un jour
sandman
posted
the 03/15/2026 at 11:17 AM
deja précommandé...
Et j'adore les arguments gamekyo comme dab, quetes fedex pour remplir le jeu (y'a que ca dans elden ring et zelda botw et c'est un jeu fantastique pour certains), y'a pas d'atmosphère tout en citant AC shadows qui ne fonctionne que par son ambiance japonaise (y'a zero atmosphère dans un jeu ubisoft de toute facon), le jeu est d'une laideur sans nom mdrr là je peux même pas débattre tellement c'est con de dire ca... A part 2 ou 3 jeux comme AW2 et RDR2 y'a pas beaucoup de jeux aussi beaux, comme on le sait que gamekyo on dit absolument n'importe quoi pour défoncer un jeu qui ne nous intéresse pas.
Personne vous force à commenter un article, surtout pour dire autant d'à priori alors que toutes les preview vidéos sont excellentes XDDD
Eux ils ont testés le jeu au moins.
xynot
posted
the 03/15/2026 at 11:19 AM
Très probablement sur PC, j'ai la config qui faut pour avoir le meilleur rendu possible
yukilin
posted
the 03/15/2026 at 11:38 AM
Sur rien du tout, le jeu ne m'intéresse pas du tout.
akinen
posted
the 03/15/2026 at 11:42 AM
sandman
l’article demande qui compte le prendre ou non (si oui, sur quelle console). Personne t’oblige à commenter les commentaires ni à les valider. Si t’aime le jeu pour sa proposition, sois content
bogsnake
posted
the 03/15/2026 at 11:50 AM
Moi c'est day one. Et comme j'ai une PS5 Pro je vais bien me régaler. Surtout si la V2 du PSSR est activé!
Tient en passant Remedy a annoncé sur X que Control definitive edition et Alan Wake II vont bénéficié de cette nouvelle version du PSSR, et ça tombe bien je n'ai toujours pas fait ce dernier.
5120x2880
posted
the 03/15/2026 at 12:00 PM
J'ai mieux à faire et j'aime déjà pas Black Desert
vyse
posted
the 03/15/2026 at 12:07 PM
Dans l'attente des tests ! Au delà 15/20 je prends sinon je passe mon tour
grospich
posted
the 03/15/2026 at 12:20 PM
sandman
Ah oui, les fameuses quêtes fedex d'Elden Ring...
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J'y jouerai jeudi soir ou vendredi soir...horaire de chômeur
Pour moi ce sera en réduction si les previews finales sont bonnes. Le fait que la connexion soit obligatoire pour lancer le jeu m'empêche de le prendre au prix de lancement. Puis je me suis enfin lancé dans Tears of the Kingdom donc j'aurai ma dose de monde ouvert/bac a sable pour le moment.
Le jeu n'est pas moche, loin de là mais tout est au même niveau, il n'y a pas d'atmosphère, rien n'est naturel.
Je suis actuellement sur AC shadow et les environnement sont bien plus élégant et crédibles pour le coup et ne parlons de red dead 2 toujours sur le toit du monde 8 ans plus tard....là effectivement j'ai l'impression de voir le monde de forspoken.
Maintenant pour le jeu, je ne me prononce pas, il sera peut être très bien mais en tout cas, pour le visuel, ça me laisse de marbre.
Je n'achète pas, plein pot un jeu que je ne possède pas (comme Indiana Jones qui était d'ailleurs une merde).
Wait & see ...... premiers retours et baisse de prix si c'est pas trop naze, plus tard.
Mais oui ça n'en fait pour autant pas le jeu le plus beau qui soit.
Typiquement il a des techniques d'éclairage de dingue par exemple mais en terme de rendu c'est moins bon qu'un read dead 2 qui avait plus de 10 ans d'avance. Pareil pour les modèles 3d. On s'extasie sur des textures etc... Ça fait longtemps qu'on voit ça sur du rdr2 par le talent des equipes de rockstar et le temps qu'on leur laisse pour optimiser. Ça fait un gouffre.
C'est pour ça que gta 6 risque de mettre encore 10 ans dans le vue au reste du monde.
Après là on est dans la puissance brute des technologies modernes.
Et oui la DA et la colorimétrie de Crimson Desert est parfois loin d'être incroyable dans son monde ouvert. Ça en fait un jeu bien moins impressionnant visuellement qu'un rdr2 qui tournait sur ps4
paulnewman indi était une vraie lettre d'amour aux fans de la licence et un très bon jeu d'ambiance et d'exploration
J'ai vu une vidéo d'Alphacast il y a quelques jours, y'a des trucs qui ont l'air cool mais cette impression de MMO rentré en forceps pour en faire un jeu solo me donne pas envie.
Mais à voir après la sortie les retours des youtubeurs en qui j’ai confiance.
J'ai pas l'impression d'avoir ni l'un ni l'autre dans ce que j'ai vu.
Oui c’est très beau du moins sur PS5 Pro et PC. Mais depuis le début, il ne m’a jamais intéressé.
Et j'adore les arguments gamekyo comme dab, quetes fedex pour remplir le jeu (y'a que ca dans elden ring et zelda botw et c'est un jeu fantastique pour certains), y'a pas d'atmosphère tout en citant AC shadows qui ne fonctionne que par son ambiance japonaise (y'a zero atmosphère dans un jeu ubisoft de toute facon), le jeu est d'une laideur sans nom mdrr là je peux même pas débattre tellement c'est con de dire ca... A part 2 ou 3 jeux comme AW2 et RDR2 y'a pas beaucoup de jeux aussi beaux, comme on le sait que gamekyo on dit absolument n'importe quoi pour défoncer un jeu qui ne nous intéresse pas.
Personne vous force à commenter un article, surtout pour dire autant d'à priori alors que toutes les preview vidéos sont excellentes XDDD
Eux ils ont testés le jeu au moins.
Tient en passant Remedy a annoncé sur X que Control definitive edition et Alan Wake II vont bénéficié de cette nouvelle version du PSSR, et ça tombe bien je n'ai toujours pas fait ce dernier.