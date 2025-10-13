Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Fire Emblem : Fortune's Wave
[Switch 2] L'année 2026 risque de très bien commencer
La gamme de jeux chez Nintendo pour 2026 semble déjà assez solide :



- Mario Tennis Fever
- Yoshi and the Mysterious Book
- Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition
- Splatoon Raiders
- Fire Emblem Fortune's Weave
- Pokémon Pokepia
- Rhythm Heaven Groove
- Tomodachi Life: Living the Dream



Personnelement, j'attends Pokémon Pokepia et surtout Fire Emblem Fortune'ss Weave.

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 10/13/2025 at 07:07 AM by link49
    comments (42)
    darkxehanort94 posted the 10/13/2025 at 07:17 AM
    Tu est un Fan-Atique !
    e3ologue posted the 10/13/2025 at 07:18 AM
    Ça veut aussi malheureusement dire qu'on connait déjà la moitié du planning de l'an prochain.
    captainjuu posted the 10/13/2025 at 07:18 AM
    pitié
    newtechnix posted the 10/13/2025 at 07:36 AM
    Perso où sont les mega hit? J'espère qu'ils auront de plus grande annonce à

    - Mario Tennis Fever ( jeu de complément qui devrait flopper)
    - Yoshi and the Mysterious Book (celui-là, pour sa cible très jeune, aurait du être placé sur noel 2025 ou 2026)

    - Fire Emblem Fortunes Weave ( le seul que je retiens mais bon je n'ai pas la Switch 2 )
    - Pokémon Pokepia (la curiosité qui pourrait faire son effet auprès de la populace Pokemon).
    - Splatoon Raiders (une autre curiosité mais hormis le Japon je vois pas une passion se mettre en place).

    Un peu niche:
    - Rhythm Heaven Groove

    Pour le Japon only:
    - Tomodachi Life: Living the Dream

    Le truc useless:
    - Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition

    Nintendo semble moins bien gérer sa com et son planning, ses annonces sont un peu douteuses:
    - comme le dernier truc en CG avec le bébé
    - des annonces mal jaugé comme avec Splatoon Raiders...les fans attendent le 4 et si donc tu fais balance un trailer surprise et qu'à la fin on découvre que c'est pas le 4, tu fais naitre une petit déception.
    - la com sur Metroid Prime 4 où hormis le premier trailer (nouvelle version) était réussie, le dernier truc avec la moto a été super mal présenté.

    Nintendo avec sa Switch avait un jeu de malade avec son Breath of the Wild et aussi Mario Odissey...ils ont créer une hype de fou sur plusieurs mois.

    Il est temps que Monolith Soft balance ses projets ou que zelda monter son épée et son bouclier pour donner du goût à cette console.
    drybowser posted the 10/13/2025 at 07:44 AM
    Zero gros jeu AAA
    J'attends quand même avec impatience Yoshi j'ai toujours kiffé les Yoshi et celui là a l'air superbe .
    Et Mario tennis a voir mais le retour du mode solo est vraiment top s'il est aussi riche que les jeux gb
    Mario winders j avais zappé qu'il y avait une version Switch 2 de prévue , qu'est ce que ça apporte ? Amélioration graph , nouveaux niveaux ?
    giru posted the 10/13/2025 at 07:48 AM
    Dans tous ces titres là je ne prendrai probablement que "Yoshi and the Mysterious Book" et "Splatoon Raiders" (quand on en saura plus sur le jeu).

    Pokémon Pokepia est intriguant aussi, j'attends d'en voir plus aussi.
    masharu posted the 10/13/2025 at 07:55 AM
    newtechnix Tomodachi Life est populaire en occident avec ~6M de vente. C'est clairement le jeu pour le public casual et pas étonnant que c'est un jeu NS1 comme le prochain Rhythm Paradise.
    newtechnix posted the 10/13/2025 at 08:07 AM
    masharu Tomodachi Life est populaire en occident avec ~6M de vente.

    nicolasgourry posted the 10/13/2025 at 08:17 AM
    J’achèterais
    Fire Emblem Fortunes Weave
    Rhythm Heaven Groove

    Peut-être, mais avec le Online, j'hésite, tout dépend du contenu non online
    Mario Tennis Fever

    Peut être, mais c'est pas sur non plus
    Yoshi and the Mysterious Book
    Splatoon Raiders

    Je n'achèterais pas
    Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition
    Tomodachi Life : Living the Dream
    Pokémon Pokepia (même si je trouves le concept intéressant)
    evasnake posted the 10/13/2025 at 08:25 AM
    En gros pour nous les joueurs, heureusement qu'il y a Fire Emblem quoi
    verseb posted the 10/13/2025 at 08:34 AM
    Mario wonder dans les grosses sorties, faut oser quand même (j'ai adoré le jeu mais c'est un jeu sorti sur Switch que beaucoup ont fait. C'est pas ça qui va te faire vendre des consoles )
    jf17 posted the 10/13/2025 at 08:42 AM
    Aucun jeu pour moi, c'est triste ma switch 2 prend la poussière
    nuage posted the 10/13/2025 at 08:44 AM
    C’est ça que t’appelles un très bon planning ?

    Absolument rien pour moi. XD
    jenicris posted the 10/13/2025 at 08:55 AM
    Mouais bof
    hypermario posted the 10/13/2025 at 09:02 AM
    ..Zelda please ..
    ioda posted the 10/13/2025 at 09:03 AM
    Nintendo qui use jusqu'à la moelle la saga Fire Emblem... Bref, toujours la même soupe (yoshi ***, mario *** etc).

    Pour ma part, rien ne m'attire sur cette Switch 2 et le pire, c'est que Nintendo a des licences (Starfox, F-Zero, Kid Icarus...) mais est incapable d'en sortir quoique ce soit.
    mrpopulus posted the 10/13/2025 at 09:21 AM
    Mon dieu...
    soulfull posted the 10/13/2025 at 09:47 AM
    C'est d'une tristesse !!!
    Clairement aucune envie d'acheter la Switch 2 juste pour l'acheter. Pas assez de hits.
    wazaaabi posted the 10/13/2025 at 09:52 AM
    Ça va se vendre mais aucun jeu pour moi .
    newtechnix posted the 10/13/2025 at 09:56 AM
    ioda Quand tu sais qu'ils ont voulu totalement stopper Fire Emblem faute de vente insuffisante...il est difficile de s'imaginer Nintendo vouloir revoir un nouveau Starfox après l'échec cuisant de Starfox 0.

    Et F-Zero c'est super compliqué vu l'état général du marché des jeux de voitures, la belle époque est passée. La demande pour ce titre est le fait d'une poignée de fans.

    Punch out dans un autre registre c'est pareil....tellement le jeu wii a bidé on le trouvait à envrion 5 ou 10 euros en centre commerciale.

    donc la merde avec Nintendo c'est que si tu pas fais le million in ze pocket, ils ne vont pas bouger.

    On regrettera Iwata qui en tant que boss avait le pouvoir de lancer certains titres : Kid Icarus...ou même justement la saga Bayonetta avec 4 épisodes! Alors que le titre ne se vendait pas super bien. Bayonetta était un titre de complément (et d'image pour nintendo) et si ce n'était pas un studio Tiers alors jamais Nintendo n'aurait pu lancer un développement.
    fdestroyer posted the 10/13/2025 at 10:00 AM
    Ce qui m'inquiète c'est que y'a pas réellement de Killer apps.

    Fire Emblem c'est cool, mais de ce qu'on en a vu, il pourrait sans autre tourner sur NS1. A quoi bon avoir une machine beaucoup plus puissante? Alors moi le premier je mets les graphismes au second plan, mais là y'a vraiment aucun effort de fait, en fait, 0 first party ont démontré que la machine en à dans le ventre, c'est les tiers qui doivent s'en charger, c'est le monde à l'envers!
    e3ologue posted the 10/13/2025 at 10:17 AM
    fdestroyer Après Nintendo ça reste les spécialistes pour annoncer les line up sur 6 mois. Combien de fois on s'est retrouvé fin du printemps avec plus rien de prévu, puis un ND qui te balance une vague d'annonce d'un coup.
    Je trouve aussi que ce début de Switch 2 est pas très rassurant, comme si Nintendo n'avait pas retenu la leçon que passer à une nouvelle gen ralenti les développements.
    Sans partir trop loin, je pense qu'un nouveau Mario boosté par le film et un nouveau Pokémon pour les 30 ans n'est pas déconnant.
    burningcrimson posted the 10/13/2025 at 10:20 AM
    Fire Emblem et Mario Tennis pour moi.
    ducknsexe posted the 10/13/2025 at 10:20 AM
    fdestroyer DK bananza est deja un killer apps. Avec 91% sur metacritic. Rien que le moteur voxel ne peut pas tourné sur SW1.

    Les first party font deja le boulot de nintendo il font tourner star wars outlaw et cyberpunk dans un etat très bon. Les prochaines grosses pointures comme le dernier resident evil arrive également.

    Maintenant si tu parle pour 2026 ouais ce sont des projets moyens. Pas véritablement de gros AAA en espérant que Nintendo devoile le nouveau Mario 3D
    junaldinho posted the 10/13/2025 at 10:26 AM
    Un nouveau Zelda et surtout une version Oled sinon rien pour ma part
    fdestroyer posted the 10/13/2025 at 10:27 AM
    ducknsexe Malheureusement Bananza ne m'a pas emballé. Je trouve que le Voxel donne un aspect pas très agréable au jeu justement, et les mécaniques de destructions à tout va m'ont soulé, c'est dommage car je l'attendais comme le messie, depuis le temps qu'on avait pas eu de DK en 3d!

    Exactement, je pensais à Outlaw en parlant des third party, on voit que la machine en à réellement dans le bide, mais genre, de ouf en fait.
    taiko posted the 10/13/2025 at 10:27 AM
    Ils pourraient sortir n'importe quoi de toute façon que tu serais content non?
    fan2jeux posted the 10/13/2025 at 10:33 AM
    y a rien de bandant
    A part le nouveau rythme tengoku, mais ça c'est sur switch 1
    fiveagainstone posted the 10/13/2025 at 11:12 AM
    Moi les FE, Splatoon, MT, ça me parle, mais il faut reconnaitre qu'il n'y a pas de MEGATON.

    Pas de smash, Mario 3d, Zelda, Animal crocro... il va falloir attendre le second semestre pour un avoir un.
    mrnuage posted the 10/13/2025 at 11:39 AM
    Je vais la prendre pour FE en tant que gros fan et ensuite on verra. J'espère juste que d'ici là, Nintendo aura appris à utiliser les capacités techniques de sa bécane (DLSS et VRR docké notamment) et que Mario Kart sera plus fourni en contenu.

    Parce que bon pour moi la switch 1 c'était surtout du Online sur MK8 et Smash puis d'autres trucs comme justement les FE, les Zelda et autres.

    Donc tant qu'on me dit que les intercourse sur MKW on s'emmerde, que le mieux c'est les courses classiques et que donc en gros l'intérêt du jeu c'est de refaire du MK8 avec moins de circuits, moi je préfère attendre la fun des serveurs du 8dx.
    kikoo31 posted the 10/13/2025 at 11:42 AM
    fan2jeux idem les jeux qui M intéressé sort sur la Switch 1
    Pourquoi me faire chier a acheté la 2 ??
    micheljackson posted the 10/13/2025 at 11:46 AM
    ça fait vraiment pas rêver
    solarr posted the 10/13/2025 at 11:53 AM
    Super ! des jeux DS en 2026 : on se console à 500 euros.

    darkxehanort94 on dit fan à tiques

    Link49 sinon ça va Suzukube ?
    solarr posted the 10/13/2025 at 11:54 AM
    Fire Emblem à la rigueur, le reste pourrait se retrouver sur GBA
    judebox posted the 10/13/2025 at 12:03 PM
    Je me prendrai Fire Emblem mais quand même ça fait un peu pitié comme lineup 2026...
    rogeraf posted the 10/13/2025 at 12:12 PM
    newtechnix Patience
    Pour ceux qui ne comprennent pas : Mario Tennis, Splatoon et Yoshy c'est des gros AAA chez Nintendo, après voilez vous la face comme d'habitude si vous voulez ........
    ferthahuici posted the 10/13/2025 at 12:14 PM
    rogeraf

    Mario Tennis et Yoshi sont des AAA ?
    Ah bon.
    rogeraf posted the 10/13/2025 at 12:17 PM
    ferthahuici ba oui (chez nintendo, petit artisan)
    cail2 posted the 10/13/2025 at 12:17 PM
    Très peu de jeux exclusifs à la S2, pas sûr que ça invite les masses à faire le move das les prochains mois...
    rogeraf posted the 10/13/2025 at 12:44 PM
    cail2 t'inquiètes, les gosses seront la pour la réclamer de toute façon
    ducknsexe posted the 10/13/2025 at 01:06 PM
    fdestroyer effectivement apres faut vraiment voir pour une vrai exclusivité spécifique a la SW2 qui exploite vraiment ces capacités.

    En tout cas je suis curieux pour le splatoon Raiders
    ferthahuici posted the 10/13/2025 at 01:21 PM
    rogeraf Effectivement j'avais oublié la dimension petit artisan du JV
