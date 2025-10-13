La gamme de jeux chez Nintendo pour 2026 semble déjà assez solide :
- Mario Tennis Fever
- Yoshi and the Mysterious Book
- Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition
- Splatoon Raiders
- Fire Emblem Fortune's Weave
- Pokémon Pokepia
- Rhythm Heaven Groove
- Tomodachi Life: Living the Dream
Personnelement, j'attends Pokémon Pokepia et surtout Fire Emblem Fortune'ss Weave.
Source : https://x.com/stealth40k/
- Mario Tennis Fever ( jeu de complément qui devrait flopper)
- Yoshi and the Mysterious Book (celui-là, pour sa cible très jeune, aurait du être placé sur noel 2025 ou 2026)
- Fire Emblem Fortunes Weave ( le seul que je retiens mais bon je n'ai pas la Switch 2 )
- Pokémon Pokepia (la curiosité qui pourrait faire son effet auprès de la populace Pokemon).
- Splatoon Raiders (une autre curiosité mais hormis le Japon je vois pas une passion se mettre en place).
Un peu niche:
- Rhythm Heaven Groove
Pour le Japon only:
- Tomodachi Life: Living the Dream
Le truc useless:
- Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition
Nintendo semble moins bien gérer sa com et son planning, ses annonces sont un peu douteuses:
- comme le dernier truc en CG avec le bébé
- des annonces mal jaugé comme avec Splatoon Raiders...les fans attendent le 4 et si donc tu fais balance un trailer surprise et qu'à la fin on découvre que c'est pas le 4, tu fais naitre une petit déception.
- la com sur Metroid Prime 4 où hormis le premier trailer (nouvelle version) était réussie, le dernier truc avec la moto a été super mal présenté.
Nintendo avec sa Switch avait un jeu de malade avec son Breath of the Wild et aussi Mario Odissey...ils ont créer une hype de fou sur plusieurs mois.
Il est temps que Monolith Soft balance ses projets ou que zelda monter son épée et son bouclier pour donner du goût à cette console.
J'attends quand même avec impatience Yoshi j'ai toujours kiffé les Yoshi et celui là a l'air superbe .
Et Mario tennis a voir mais le retour du mode solo est vraiment top s'il est aussi riche que les jeux gb
Mario winders j avais zappé qu'il y avait une version Switch 2 de prévue , qu'est ce que ça apporte ? Amélioration graph , nouveaux niveaux ?
Pokémon Pokepia est intriguant aussi, j'attends d'en voir plus aussi.
Fire Emblem Fortunes Weave
Rhythm Heaven Groove
Peut-être, mais avec le Online, j'hésite, tout dépend du contenu non online
Mario Tennis Fever
Peut être, mais c'est pas sur non plus
Yoshi and the Mysterious Book
Splatoon Raiders
Je n'achèterais pas
Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition
Tomodachi Life : Living the Dream
Pokémon Pokepia (même si je trouves le concept intéressant)
Absolument rien pour moi. XD
Pour ma part, rien ne m'attire sur cette Switch 2 et le pire, c'est que Nintendo a des licences (Starfox, F-Zero, Kid Icarus...) mais est incapable d'en sortir quoique ce soit.
Clairement aucune envie d'acheter la Switch 2 juste pour l'acheter. Pas assez de hits.
Et F-Zero c'est super compliqué vu l'état général du marché des jeux de voitures, la belle époque est passée. La demande pour ce titre est le fait d'une poignée de fans.
Punch out dans un autre registre c'est pareil....tellement le jeu wii a bidé on le trouvait à envrion 5 ou 10 euros en centre commerciale.
donc la merde avec Nintendo c'est que si tu pas fais le million in ze pocket, ils ne vont pas bouger.
On regrettera Iwata qui en tant que boss avait le pouvoir de lancer certains titres : Kid Icarus...ou même justement la saga Bayonetta avec 4 épisodes! Alors que le titre ne se vendait pas super bien. Bayonetta était un titre de complément (et d'image pour nintendo) et si ce n'était pas un studio Tiers alors jamais Nintendo n'aurait pu lancer un développement.
Fire Emblem c'est cool, mais de ce qu'on en a vu, il pourrait sans autre tourner sur NS1. A quoi bon avoir une machine beaucoup plus puissante? Alors moi le premier je mets les graphismes au second plan, mais là y'a vraiment aucun effort de fait, en fait, 0 first party ont démontré que la machine en à dans le ventre, c'est les tiers qui doivent s'en charger, c'est le monde à l'envers!
Je trouve aussi que ce début de Switch 2 est pas très rassurant, comme si Nintendo n'avait pas retenu la leçon que passer à une nouvelle gen ralenti les développements.
Sans partir trop loin, je pense qu'un nouveau Mario boosté par le film et un nouveau Pokémon pour les 30 ans n'est pas déconnant.
Les first party font deja le boulot de nintendo il font tourner star wars outlaw et cyberpunk dans un etat très bon. Les prochaines grosses pointures comme le dernier resident evil arrive également.
Maintenant si tu parle pour 2026 ouais ce sont des projets moyens. Pas véritablement de gros AAA en espérant que Nintendo devoile le nouveau Mario 3D
Exactement, je pensais à Outlaw en parlant des third party, on voit que la machine en à réellement dans le bide, mais genre, de ouf en fait.
A part le nouveau rythme tengoku, mais ça c'est sur switch 1
Pas de smash, Mario 3d, Zelda, Animal crocro... il va falloir attendre le second semestre pour un avoir un.
Parce que bon pour moi la switch 1 c'était surtout du Online sur MK8 et Smash puis d'autres trucs comme justement les FE, les Zelda et autres.
Donc tant qu'on me dit que les intercourse sur MKW on s'emmerde, que le mieux c'est les courses classiques et que donc en gros l'intérêt du jeu c'est de refaire du MK8 avec moins de circuits, moi je préfère attendre la fun des serveurs du 8dx.
Pourquoi me faire chier a acheté la 2 ??
darkxehanort94 on dit fan à tiques
Link49 sinon ça va Suzukube ?
Pour ceux qui ne comprennent pas : Mario Tennis, Splatoon et Yoshy c'est des gros AAA chez Nintendo, après voilez vous la face comme d'habitude si vous voulez ........
Mario Tennis et Yoshi sont des AAA ?
Ah bon.
En tout cas je suis curieux pour le splatoon Raiders