D’après SneakersSO sur NeoGaf jugé fiable.
- Pas de nouveaux hardware :
Les conséquences du pari CoD GP qui n'a pas fonctionné commençaient tout juste à être correctement mesurées, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que soudain, des plans vraiment concrets pour le matériel Xbox de MS sont passés de définitifs à incertains, ce qui était vraiment surprenant étant donné que ce truc était censé sortir relativement bientôt. C'était l'une de ces situations où, bien que l'on dise aux gens "hey, on veut appuyer sur la gâchette en 2026", les étapes que vous devriez suivre pour livrer une nouvelle génération de consoles n'étaient pas respectées
- Nouvelle vague de licenciements :
Sans trop entrer dans les détails, peu de temps après la dernière série de licenciements (la prochaine devrait arriver au T1 26 d'ailleurs - et elle sera aussi massive que la dernière), des rumeurs ont commencé à sortir d'Xbox qui étaient un peu difficiles à croire.
- Retrait des consoles Xbox dans les rayons + 100% éditeur tiers :
Pour résumer : l'avenir d'Xbox est l'édition de logiciels, avec une concentration significative sur les IP rentables (CoD, WoW, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon), le cloud gaming étant le foyer de la "plateforme Xbox", la transition de GamePass pour devenir essentiellement l'abonnement de point d'entrée pour l'accès xCloud (ce qui continuera à faire grimper son prix d'ailleurs, ils n'en ont pas encore fini non plus), et la sortie de leurs logiciels sur tout appareil disposant d'un marché et d'utilisateurs prêts à acheter leurs titres.
La question que je me pose est ce que les joueurs Xbox ont vraiment gagner aux changes avec tous ces rachats compulsifs ?
Ça donne un mauvais signal dès maintenant
ils font pour moi leur pire gen sur PS5 (niveau qualité et respect du consommateur on est loiiiiiiiin de l'ancienne époque) mais chez la concurrence c'est tout aussi peu glorieux à mon humble avis.
Bref avec sony seul sur la route, on va se taper du bon jv de merde maintenant
Je dis pas que c'est une bonne chose si MS arrête le hardware, mais en l'état ça changera pas grand chose vu la dégueulasserie actuelle de l'industrie, vu que la dernière cartouche chez xbox c'était le gamepass bon marché... alors dans l'absolu maintenant qu'il n'y a plus ça...
Moi je pense qu'il pourrait réussir en vendant des consoles haut de gamme mais a des quantités bien plus restreinte un peu comme valve avec la steam deck
C’est par contre pas super de s’en prendre aux jeux. La plupart sont plutôt de qualité. Je ne comprends pas qu’on puisse rejeter comme cela en bloc et sans discernement tout ce qui vient d’un même constructeur juste parce que c’est lié à lui. Je me suis détourné de la marque Xbox depuis longtemps car leur modèle économique ne me plaisait plus. Mais leurs licences illustres m’ont toujours beaucoup plu. Ce serait bête de les rejeter par fanatisme.
skuldleif Ton seum dans mes veines Tu pourras te consoler avec la console de poutine : https://www.begeek.fr/jeux-video-la-russie-tente-une-percee-avec-ses-propres-consoles-409159