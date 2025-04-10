Les conséquences du pari CoD GP qui n'a pas fonctionné commençaient tout juste à être correctement mesurées, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que soudain, des plans vraiment concrets pour le matériel Xbox de MS sont passés de définitifs à incertains, ce qui était vraiment surprenant étant donné que ce truc était censé sortir relativement bientôt. C'était l'une de ces situations où, bien que l'on dise aux gens "hey, on veut appuyer sur la gâchette en 2026", les étapes que vous devriez suivre pour livrer une nouvelle génération de consoles n'étaient pas respectées

Sans trop entrer dans les détails, peu de temps après la dernière série de licenciements (la prochaine devrait arriver au T1 26 d'ailleurs - et elle sera aussi massive que la dernière), des rumeurs ont commencé à sortir d'Xbox qui étaient un peu difficiles à croire.

Pour résumer : l'avenir d'Xbox est l'édition de logiciels, avec une concentration significative sur les IP rentables (CoD, WoW, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon), le cloud gaming étant le foyer de la "plateforme Xbox", la transition de GamePass pour devenir essentiellement l'abonnement de point d'entrée pour l'accès xCloud (ce qui continuera à faire grimper son prix d'ailleurs, ils n'en ont pas encore fini non plus), et la sortie de leurs logiciels sur tout appareil disposant d'un marché et d'utilisateurs prêts à acheter leurs titres.

D’après SneakersSO sur NeoGaf jugé fiable.- Pas de nouveaux hardware :- Nouvelle vague de licenciements :- Retrait des consoles Xbox dans les rayons + 100% éditeur tiers :