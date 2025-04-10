I AM THE DANGER
[Rumeur]Clap de fin pour le hardware Xbox + tiers
D’après SneakersSO sur NeoGaf jugé fiable.

- Pas de nouveaux hardware :

Les conséquences du pari CoD GP qui n'a pas fonctionné commençaient tout juste à être correctement mesurées, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que soudain, des plans vraiment concrets pour le matériel Xbox de MS sont passés de définitifs à incertains, ce qui était vraiment surprenant étant donné que ce truc était censé sortir relativement bientôt. C'était l'une de ces situations où, bien que l'on dise aux gens "hey, on veut appuyer sur la gâchette en 2026", les étapes que vous devriez suivre pour livrer une nouvelle génération de consoles n'étaient pas respectées


- Nouvelle vague de licenciements :

Sans trop entrer dans les détails, peu de temps après la dernière série de licenciements (la prochaine devrait arriver au T1 26 d'ailleurs - et elle sera aussi massive que la dernière), des rumeurs ont commencé à sortir d'Xbox qui étaient un peu difficiles à croire.


- Retrait des consoles Xbox dans les rayons + 100% éditeur tiers :

Pour résumer : l'avenir d'Xbox est l'édition de logiciels, avec une concentration significative sur les IP rentables (CoD, WoW, Minecraft, Candy Crush, Forza Horizon), le cloud gaming étant le foyer de la "plateforme Xbox", la transition de GamePass pour devenir essentiellement l'abonnement de point d'entrée pour l'accès xCloud (ce qui continuera à faire grimper son prix d'ailleurs, ils n'en ont pas encore fini non plus), et la sortie de leurs logiciels sur tout appareil disposant d'un marché et d'utilisateurs prêts à acheter leurs titres.
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/s/ukiICG5TB1
    posted the 10/04/2025 at 10:49 PM by walterwhite
    comments (20)
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 10:54 PM
    Oh putin j'ai la trique
    neptonic posted the 10/04/2025 at 11:08 PM
    c'est finito ils ont voulu avoir les yeux plus gros que le vendre et asfixier Sony. Au final la stratégie gamepass + Rachat d'Activision aura fait s'effondrer le château de carte.

    La question que je me pose est ce que les joueurs Xbox ont vraiment gagner aux changes avec tous ces rachats compulsifs ?
    romgamer6859 posted the 10/04/2025 at 11:16 PM
    Si vrai pas surpris … vu les dernières news.


    Ça donne un mauvais signal dès maintenant
    romgamer6859 posted the 10/04/2025 at 11:19 PM
    Si vrai pas surpris … vu les dernières news.
    grundbeld posted the 10/04/2025 at 11:23 PM
    Ce qui signifie un Sony seul et tout puissant. Ou un Nintendo full Game Key Card. Ou un PC abusivement cher. Dommage. Les joueurs seront encore perdants.
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 11:24 PM
    grundbeld Sony prendra soin de nous j'ai pleine confiance
    kinectical posted the 10/04/2025 at 11:30 PM
    Pas surpris honnêtement si ça arrive vraiment ça va juste faire moins de console à acheter de toute façon la SX étais la dernière console Microsoft pour moi et sinon une chose que j’aimerais ce serait que les manette Xbox deviennent compatible PS
    grundbeld posted the 10/04/2025 at 11:30 PM
    skuldleif Pourquoi viser que Sony ?

    ils font pour moi leur pire gen sur PS5 (niveau qualité et respect du consommateur on est loiiiiiiiin de l'ancienne époque) mais chez la concurrence c'est tout aussi peu glorieux à mon humble avis.
    taiko posted the 10/04/2025 at 11:35 PM
    On est pas sur de voir arriver fable un jour...
    Bref avec sony seul sur la route, on va se taper du bon jv de merde maintenant
    stardustx posted the 10/04/2025 at 11:36 PM
    De nos jours même à trois constructeurs, ils passent leur temps à faire des concours de qui enculera la clientèle le plus fort, s'émulant les uns les autres pour pousser toujours plus profondément.

    Je dis pas que c'est une bonne chose si MS arrête le hardware, mais en l'état ça changera pas grand chose vu la dégueulasserie actuelle de l'industrie, vu que la dernière cartouche chez xbox c'était le gamepass bon marché... alors dans l'absolu maintenant qu'il n'y a plus ça...
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 11:38 PM
    stardustx je suis d'accord avec ou sans , Sony prendra soin de nous de la meme facon
    pcsw2 posted the 10/04/2025 at 11:40 PM
    Si ms ce retire d'autre essaieront sûrement de s'implanter, peut être meme les chinoix .
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 11:42 PM
    grundbeld houla comment ca pire gen , on est au top niveau spiderman 2 ghost of yotei returnal demon souls astro bot gow ragnarock DS2 que des goty contenders
    yurius posted the 10/04/2025 at 11:43 PM
    J'ai du mal à y croire en tout cas qu'il se retire totalement.
    Moi je pense qu'il pourrait réussir en vendant des consoles haut de gamme mais a des quantités bien plus restreinte un peu comme valve avec la steam deck
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 11:44 PM
    pcsw2 oui je pense comme toi, le rayon xiaomi chez micromania c'est pour bientot
    grundbeld posted the 10/04/2025 at 11:58 PM
    skuldleif Tu es vraiment très fâché on dirait

    C’est par contre pas super de s’en prendre aux jeux. La plupart sont plutôt de qualité. Je ne comprends pas qu’on puisse rejeter comme cela en bloc et sans discernement tout ce qui vient d’un même constructeur juste parce que c’est lié à lui. Je me suis détourné de la marque Xbox depuis longtemps car leur modèle économique ne me plaisait plus. Mais leurs licences illustres m’ont toujours beaucoup plu. Ce serait bête de les rejeter par fanatisme.
    altendorf posted the 10/05/2025 at 12:00 AM
    Pas surprenant, MS aurait dû le faire depuis l'échec de la Xbox One. Philou a sauvé ses fesses avec la poudre aux yeux qu'est le Game Pass pendant quelques années, mais c'était évident que cela n'allait pas relancer la marque.

    skuldleif Ton seum dans mes veines Tu pourras te consoler avec la console de poutine : https://www.begeek.fr/jeux-video-la-russie-tente-une-percee-avec-ses-propres-consoles-409159
    walterwhite posted the 10/05/2025 at 12:06 AM
    skuldleif Ce sel pour mon steak
    zekk posted the 10/05/2025 at 12:12 AM
    Les mêmes qui t'annoncait avec fierté la mort de Sony avec Activision qui te font un caca nerveux maintenant...
    negan posted the 10/05/2025 at 12:48 AM
    Si reel ça va m'obligé a partir sur PC plus vite que prévu.
