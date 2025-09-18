Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
8
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18519
visites since opening : 31026391
link49 > blog
[GVG]Le dernier trailer de Metroid Prime 4 : Beyond était mauvais?
Une vidéo met en lumière les nombreuses critiques qui ont fusées à propos du jeu ces derniers temps après le Nintendo Direct.



Il est juste étrange qu'après tout ce temps, le marketing de la part de Nintendo n'ait pas encore été un peu plus percutant. Évidemment, cela va probablement changer, d'autant plus que Nintendo a tenu à annoncer que « La route vers Metroid Prime 4 commence maintenant ». Mais même les images dévoilées ensuite n'étaient pas très belles.

Petit bonus, le derrière de la box du jeu :



A voir si les 8 ans d'attente valaient la peine...

Source : https://www.resetera.com/threads/gvg-metroid-prime-4-has-a-bad-trailer-problem.1300944/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/18/2025 at 03:21 AM by link49
    comments (29)
    keiku posted the 09/18/2025 at 04:55 AM
    disons qu'il n'a pas convaincu grand monde
    derno posted the 09/18/2025 at 05:19 AM
    Je n'ai aucun doute sur la qualité du jeu mais j'avoue que le trailer ma fait vivre un légé flottement me faisant me demandé au début si c'était MP4 ou un spin off course de metroid (la rumeur d'un starfox GP chez retro n'a pas aidé non plus).
    Je pense que s'ils l'avaient fait enfourcher sa moto après une phase en fps et l'avait fait partir vers le désert ça aurait été plus compréhensible et mieux accepté.
    masharu posted the 09/18/2025 at 05:37 AM
    La vidéo.
    cail2 posted the 09/18/2025 at 06:12 AM
    Le jeu a du potentiel mais MP3 n'arrivait pas à la cheville du 1 et du 2 donc après un trailer tièdasse du 4 le scepticissime s'entend (et il n'y aura certainement pas de démo avant la sortie du jeu pour se faire une idée).
    maisnon posted the 09/18/2025 at 06:38 AM
    Yep. Il a raison sur toute la ligne, les trailers sont mous et mal montés.

    Et j'avoue que quand je suis tombé sur une vidéo de la démo avec la cinématique d'intro, je me suis dis "bizarre, j'ai pas fais attention à toutes ces images cools dans le trailer", normal, ils les ont pas mises...

    Bref, on voit bien que Retro Studios ne s'occupe pas du marketing du jeu, et que ceux qu'ils le font n'ont vraiment aucun talent pour faire des trailers pour un jeu d'action épique.
    taiko posted the 09/18/2025 at 06:44 AM
    Le dernier metroid
    Le dernier pokemon
    Le "dernier mario"
    Le dernier dlc

    Le concurrence fait pas bien mieux (sur la qualité), mais Nintendo, c'est quand même les rois.

    A quand un prochain Nintendo direct, Playstation showcase, conférence Xbox qui va enthousiasmer les foules comme avant. 5/6 ans que le jeuxvideo s'effondre dans sa mediocrité la plus totale et que l'on est obligé d'attendre quelques exceptions.
    gaeon posted the 09/18/2025 at 07:06 AM
    Pour l'instant le focus reste sur le gameplay. Mais les internets veulent quelquechose de cinématographique, avec la musique cool qui va bien... a voir s'il y a dans le jeu de la matière pour faire ce genre de trailer (sans trop spoiler)

    Aussi Nintendo a un programme costaud : Mario Galaxy, Pokemon ZA, Kirby Air sortent tous avant lui. Pas impossible que le marketing autour du jeu se réveille un peu en temps voulu.

    J'ai envie de dire que vous devriez prendre un peu de distance avec tout ça: le marketing du jeu, la hype etc. C'est du Metroid Prime, la plupart ici savent déjà si c'est leur tasse de thé ou pas.
    newtechnix posted the 09/18/2025 at 07:38 AM
    Manque de compétence on croirait un truc monté à l'arrache à 23h00 du soir pour présenter le lendemain.

    Un des soucis me semble la volonté de cacher le contenu comme les phases en moto...on a appris finalement le truc de la moto tardivement.
    Est-ce que justement ce qu'on a vu en vidéo a été fourni par Retro Studio et que le service communication n'a pas eu un matériel suffisant pour créer un vrai trailer.

    alors pas assez d'infos histoire de cacher certains contenu et/ou faute d'avoir joué au jeu peuvent expliquer cette vidéo peu convaincante....mais bon non y'a un miminum à offrir.
    taiko posted the 09/18/2025 at 07:38 AM
    gaeon de ce que l'on voit le gameplay fait clairement daté.
    wickette posted the 09/18/2025 at 08:07 AM
    Je jugerai manette en main mais pourquoi ces espaces vides ? Faire des tours en moto entres 2 biomes c’est pas vraiment là où j’aurai investi niveau développement

    Si tu veux faire un OW, tu le fais bien sinon tu ne le fais pas, surtout sur switch 1, en dirait le mode balade de MK World, on se demande à quoi ça sert vraiment.

    L’honnête impression que ce trailer existe pour promouvoir un amiibo moto samus…
    masharu posted the 09/18/2025 at 08:09 AM
    gaeon taiko Le gameplay est très bien, mais comme souligne GVG les trailers manquent de montrer de la nouveauté, et quand il y a de la nouveauté ça n'est pas mis en avant. Les pouvoirs psychiques ? Le dernier trailer n'en montre pas. La moto ? On ne voit que 15 sec de gameplay, on ne connait pas encore l'étendu du gameplay, s'il y en a. C'est ça qui dérange.
    churos45 posted the 09/18/2025 at 08:16 AM
    Il est clair que les phases de gameplay ne font pas rêver. J'ai l'impression de voir un jeu indé. Après je leur laisse le bénéfice du doute, ils n'ont sûrement pas voulu montrer grand chose du jeu pour garder quelques surprises.
    sonilka posted the 09/18/2025 at 08:34 AM
    Mauvais non mais pas forcément flatteur. Mais le précédent n'était pas spécialement mieux fait. C'est peut etre volontaire afin d'en divulguer le moins possible. Ou c'est juste monter à l'arrache.

    gaeon C'est du Metroid Prime

    Bah justement on est nombreux à espérer que ca sera un peu plus que ca. Parce que si c'est juste pour refourguer un 4e opus qui n'apporte rien à une branche qui était arrivée en bout de course avec Corruption, ca va pas le faire.
    mercure7 posted the 09/18/2025 at 08:36 AM
    Y avait 2 options :

    - faire ce que les fans de Metroid demandent depuis des lustres : piloter le vaisseau de Samus et visiter des planètes / lieux différents, quitte à donner plus de liberté dans l'exploration

    - refiler une moto dans des phases en carton et dans des décors vides (et l'excuse du désert passe même pas, plein de jeux arrivent à rendre leurs déserts moins vides que ça, avec des ruines, du relief, etc)

    Faut croire que l'option numéro 2 était la meilleure pour les devs, maintenant, on portera un jugement définitif une fois le jeu sorti, mais bon, ce trailer pour VIOLA (le nom de la moto, donc), oui, faisait sévèrement pitié . . .
    gamesebde3 posted the 09/18/2025 at 08:43 AM
    Bah, la mode est à la critique facile. Ça vaut pour tous les jeux et constructeurs.
    Beaucoup trop de gens voient une vidéo, une démo ou jouent quelques minutes à un jeu et décrètent aussitôt que c'est de la merde.

    Alors quand c'est nintendo, la "communauté des gamers" se lâche.
    masharu posted the 09/18/2025 at 08:49 AM
    gamesebde3 GVG est très "Nintendo friendly" (ce sont les anciens de GameXplain d'ailleurs, leur contenus vidéos a toujours été centré sur Nintendo).
    ghostdeath posted the 09/18/2025 at 09:08 AM
    masharu Tellement Nintendo Friendly qu'ils ont littéralement menti à propos de Star Wars Outlaws sur Switch 2, c'est eux qui ont défoncé la version Switch 2 en disant que c'était injouable et très moche, manque de bol quelques jours après on a vu le "vrai" jeu pas celui imaginé par eux.

    Ils ont même retiré leur vidéo et fait une vidéo d'excuse, le putaclic qui fait de l'argent c'est ça le problème, la mémoire sélective en général, vous avez déjà oublié que ces mêmes influenceurs nous disait EXACTEMENT la même chose pour les trailers de TOTK et Bananza et on a vu les ventes de ces 2 jeux.

    Pourquoi je sens que ça va être le record de vente de la série ce Prime 4, suffit de voir ce que dise les influenceurs et de prévoir le contraire pour avoir le résultat, ces mêmes influenceurs qui avait prédit l'échec de la Switch 1 et de la Switch 2 d'ailleurs et cette histoire de prix, personne n'oblige à acheter les amiibo ou les DLC, mon achat du DLC de Kirby était pour moi justifié, j'ai passé un bon moment avec du challenge pour le 100% et les 80€ en digital pour les versions basiques chez la concurrence donc plus cher que Nintendo bizarrement ils sont où nos chers influenceurs pour dénoncer ça H24 depuis tant d'années ou le 72€ minimum pour le PS Plus?

    Et pourquoi personne dit rien pour Metal Gear Solid Delta ou Silent Hill F à 79.99€ sur Steam, ah ben non ça fait pas assez de vue quand on parle de pas de Nintendo donc on dit rien bizarrement ou la vraie raison c'est que contrairement à Nintendo, les jeux sont tous offert pour eux que ce soit tiers ou Sony (ça va même plus loin on le sait maintenant que d'offrir les jeux), c'est peut-être ça la vraie raison en réalité, soyez pas naïfs....
    fiveagainstone posted the 09/18/2025 at 09:10 AM
    Le trailer n'est pas bon, mais je pense que le jeu sera à la hauteur.

    Et j'espère bien que c'est un Metroid qui fera du Metroid, un gameplay lourd et un design au poil.

    C'est day one dans tous les cas, sinon on va se plaindre que Nintendo ne fait plus que du Zelda et du Mario.
    choroq posted the 09/18/2025 at 09:11 AM
    Autant la belle arnaque mario galaxy ok, autant là, c'est un nouveau metroid, avec des nouveautés, alors attendons le test, le bashing quand c'est gros ok, mais là bashing juste de trailer, non.
    masharu posted the 09/18/2025 at 09:43 AM
    ghostdeath J'ai regardé Team Game One hier. Je ne suis pas un fan de Thomas Grellier, mais là où je suis d'accord avec lui c'est quand il dit qu'il reconnait que s'il n'était pas un fan de la Metal Gear, MGSD il le défoncerait. Il comprend les critiques, parce qu'il y en a et même sur ce site.

    Pour Star Wars Outlaws, je n'ai pas suivi cette affaire, je ne suis pas abonné à la chaine Good Vibe Gaming. Ça ne change pas vraiment que leur contenu est orienté Nintendo. La critique peut être émise par tout le monde, même par la personne la plus passionnée du monde. L'important c'est la pertinence du propos, ni plus ni moins. Et je pense qu'on a raison de parler de marketing douteux pour Metroid Prime 4. Le jeu mériterait plus.
    masharu posted the 09/18/2025 at 09:45 AM
    choroq Moi c'est l'inverse. Les 2 jeux ont été adapté pour les supports NS1 et NS2 avec de la 4K pour ce dernier, Nintendo ne va pas les mettre au prix Wii du Nintendo eShop Wii U. Là où je suis d'accord, c'est qu'ils ont mis aux prix NS2 de 70€ (ou 40+40) alors que ça aurait pu être 60€ max.
    gamesebde3 posted the 09/18/2025 at 10:30 AM
    masharu
    Il y a un site qui s'appelle puissance-nintendo, autant dire qu'ils sont légèrement centrés sur la firme japonaise.

    Pour autant, ils ont très souvent la dent dure, plus que bien des sites qui critiquent allègrement nintendo et les switch 1 et 2.
    rogeraf posted the 09/18/2025 at 11:54 AM
    link49 tu aurais la mémoire courte ? Beaucoup de gens ont testés le jeu a Paris lors du launch de la console (tu le sait tres bien) et les retours ont été très positifs, alors pourquoi relayer ce genre d'ânerie ?
    Deuxio il reste du temps pour fignoler le produit, alors pourquoi s attacher a relever touts les défauts d'une version Alpha (sans sens)
    C'est surtout pour faire du brui,t de la polémique pour pas grand chose, c'est vraiment naze. On jugera le produit une fois fini.
    djfab posted the 09/18/2025 at 12:13 PM
    rogeraf : je suis d'accord avec toi sur l'article de Link49. Cependant non, il ne reste pas de temps, à 3 mois de la sortie, le jeu ne va plus changer, ou alors quelques bugs corrigés. C'était pas une version alpha mais définitive ou quasi.
    rogeraf posted the 09/18/2025 at 12:24 PM
    djfab je ne pense pas, entre juin et décembre fera 6 mois, en 6 mois t'en fait des choses, sans compter les patchs de lancement pour fignoler le tout, donc non il y aura une amélioration (faible ou importante, on verra)
    djfab posted the 09/18/2025 at 01:45 PM
    Rogeraf : le dernier trailer c'est septembre, pas juin !
    rogeraf posted the 09/18/2025 at 01:46 PM
    djfab je te parle de la démo jouable
    djfab posted the 09/18/2025 at 02:07 PM
    Rogeraf : d'accord, mais cet article parle du dernier trailer !
    syoshu posted the 09/18/2025 at 07:28 PM
    Nintendo aime bien faire des trailer où ils présentent toutes les features d'un jeu. Ici c'est un "simple" jeu d'aventure où il est difficile de montrer sans spoiler. C'est aussi pour ça qu'il n'aura certainement pas de Direct... À part si ils nous prépare un mode multi y a rien à présenter sur le jeu.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo