Une vidéo met en lumière les nombreuses critiques qui ont fusées à propos du jeu ces derniers temps après le Nintendo Direct.
Il est juste étrange qu'après tout ce temps, le marketing de la part de Nintendo n'ait pas encore été un peu plus percutant. Évidemment, cela va probablement changer, d'autant plus que Nintendo a tenu à annoncer que « La route vers Metroid Prime 4 commence maintenant ». Mais même les images dévoilées ensuite n'étaient pas très belles.
Petit bonus, le derrière de la box du jeu :
A voir si les 8 ans d'attente valaient la peine...
Je pense que s'ils l'avaient fait enfourcher sa moto après une phase en fps et l'avait fait partir vers le désert ça aurait été plus compréhensible et mieux accepté.
Et j'avoue que quand je suis tombé sur une vidéo de la démo avec la cinématique d'intro, je me suis dis "bizarre, j'ai pas fais attention à toutes ces images cools dans le trailer", normal, ils les ont pas mises...
Bref, on voit bien que Retro Studios ne s'occupe pas du marketing du jeu, et que ceux qu'ils le font n'ont vraiment aucun talent pour faire des trailers pour un jeu d'action épique.
Le dernier pokemon
Le "dernier mario"
Le dernier dlc
Le concurrence fait pas bien mieux (sur la qualité), mais Nintendo, c'est quand même les rois.
A quand un prochain Nintendo direct, Playstation showcase, conférence Xbox qui va enthousiasmer les foules comme avant. 5/6 ans que le jeuxvideo s'effondre dans sa mediocrité la plus totale et que l'on est obligé d'attendre quelques exceptions.
Aussi Nintendo a un programme costaud : Mario Galaxy, Pokemon ZA, Kirby Air sortent tous avant lui. Pas impossible que le marketing autour du jeu se réveille un peu en temps voulu.
J'ai envie de dire que vous devriez prendre un peu de distance avec tout ça: le marketing du jeu, la hype etc. C'est du Metroid Prime, la plupart ici savent déjà si c'est leur tasse de thé ou pas.
Un des soucis me semble la volonté de cacher le contenu comme les phases en moto...on a appris finalement le truc de la moto tardivement.
Est-ce que justement ce qu'on a vu en vidéo a été fourni par Retro Studio et que le service communication n'a pas eu un matériel suffisant pour créer un vrai trailer.
alors pas assez d'infos histoire de cacher certains contenu et/ou faute d'avoir joué au jeu peuvent expliquer cette vidéo peu convaincante....mais bon non y'a un miminum à offrir.
Si tu veux faire un OW, tu le fais bien sinon tu ne le fais pas, surtout sur switch 1, en dirait le mode balade de MK World, on se demande à quoi ça sert vraiment.
L’honnête impression que ce trailer existe pour promouvoir un amiibo moto samus…
gaeon C'est du Metroid Prime
Bah justement on est nombreux à espérer que ca sera un peu plus que ca. Parce que si c'est juste pour refourguer un 4e opus qui n'apporte rien à une branche qui était arrivée en bout de course avec Corruption, ca va pas le faire.
- faire ce que les fans de Metroid demandent depuis des lustres : piloter le vaisseau de Samus et visiter des planètes / lieux différents, quitte à donner plus de liberté dans l'exploration
- refiler une moto dans des phases en carton et dans des décors vides (et l'excuse du désert passe même pas, plein de jeux arrivent à rendre leurs déserts moins vides que ça, avec des ruines, du relief, etc)
Faut croire que l'option numéro 2 était la meilleure pour les devs, maintenant, on portera un jugement définitif une fois le jeu sorti, mais bon, ce trailer pour VIOLA (le nom de la moto, donc), oui, faisait sévèrement pitié . . .
Beaucoup trop de gens voient une vidéo, une démo ou jouent quelques minutes à un jeu et décrètent aussitôt que c'est de la merde.
Alors quand c'est nintendo, la "communauté des gamers" se lâche.
Ils ont même retiré leur vidéo et fait une vidéo d'excuse, le putaclic qui fait de l'argent c'est ça le problème, la mémoire sélective en général, vous avez déjà oublié que ces mêmes influenceurs nous disait EXACTEMENT la même chose pour les trailers de TOTK et Bananza et on a vu les ventes de ces 2 jeux.
Pourquoi je sens que ça va être le record de vente de la série ce Prime 4, suffit de voir ce que dise les influenceurs et de prévoir le contraire pour avoir le résultat, ces mêmes influenceurs qui avait prédit l'échec de la Switch 1 et de la Switch 2 d'ailleurs et cette histoire de prix, personne n'oblige à acheter les amiibo ou les DLC, mon achat du DLC de Kirby était pour moi justifié, j'ai passé un bon moment avec du challenge pour le 100% et les 80€ en digital pour les versions basiques chez la concurrence donc plus cher que Nintendo bizarrement ils sont où nos chers influenceurs pour dénoncer ça H24 depuis tant d'années ou le 72€ minimum pour le PS Plus?
Et pourquoi personne dit rien pour Metal Gear Solid Delta ou Silent Hill F à 79.99€ sur Steam, ah ben non ça fait pas assez de vue quand on parle de pas de Nintendo donc on dit rien bizarrement ou la vraie raison c'est que contrairement à Nintendo, les jeux sont tous offert pour eux que ce soit tiers ou Sony (ça va même plus loin on le sait maintenant que d'offrir les jeux), c'est peut-être ça la vraie raison en réalité, soyez pas naïfs....
Et j'espère bien que c'est un Metroid qui fera du Metroid, un gameplay lourd et un design au poil.
C'est day one dans tous les cas, sinon on va se plaindre que Nintendo ne fait plus que du Zelda et du Mario.
Pour Star Wars Outlaws, je n'ai pas suivi cette affaire, je ne suis pas abonné à la chaine Good Vibe Gaming. Ça ne change pas vraiment que leur contenu est orienté Nintendo. La critique peut être émise par tout le monde, même par la personne la plus passionnée du monde. L'important c'est la pertinence du propos, ni plus ni moins. Et je pense qu'on a raison de parler de marketing douteux pour Metroid Prime 4. Le jeu mériterait plus.
Il y a un site qui s'appelle puissance-nintendo, autant dire qu'ils sont légèrement centrés sur la firme japonaise.
Pour autant, ils ont très souvent la dent dure, plus que bien des sites qui critiquent allègrement nintendo et les switch 1 et 2.
Deuxio il reste du temps pour fignoler le produit, alors pourquoi s attacher a relever touts les défauts d'une version Alpha (sans sens)
C'est surtout pour faire du brui,t de la polémique pour pas grand chose, c'est vraiment naze. On jugera le produit une fois fini.