Nous attendons toujours avec impatience la date de sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2. Heureusement, nous avons pu découvrir de nouvelles images du jeu grâce à une démo disponible lors de la Gamescom 2025. Les fans étaient curieux de savoir comment le jeu fonctionnerait sur les consoles Nintendo, et il semblerait que la réponse soit 40 images par seconde.
Cette information provient de Nintendo Life, qui a partagé une vidéo de son expérience avec la démo lors du salon. D'après un commentaire publié dans la section commentaires de cette vidéo, un membre de l'équipe du stand Final Fantasy a confirmé que la démo tournait à 40 images par seconde. Espérons que le jeu puisse fonctionner à cette fréquence d'images de manière constante tout au long du jeu.
Avec FF7R EPISODE INTERmission, un arc narratif supplémentaire se déroulant pendant les événements du jeu, les joueurs pourront se battre pour l'avenir de la planète avec FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/52089-final-fantasy-vii-remake-intergrade-runs-at-40fps-on-switch-2-according-to-square/
posted the 08/24/2025 at 08:19 AM by link49
Ceci dit je suis déçu, donc personne n'est capable de différencier du 30 ou 40 fps. D'après les commentaires sous la video du jeux
Et rien que le marché Japonais fera que SE va refaire de la Switch 2 une console de premier choix dans les années à venir.
Je serai même étonné que FF17 soit pas day one sur la console, vu le revirement stratégique de l'entreprise suite aux échecs 'relatifs' de Rebirth et 16
Microsoft arrive bientôt sur le marché pour tuer le game (ou pas)
Sur une console de 2013.
Le SteamDeck n'est pas d'accord. La différence de perf et de conso avec la S2 est minime. Y a que sur le prix ou Valve abuse mais y a régulièrement des offres.
parce qu'à ce rythme je ne risque que d'acheter plein pot les jeu Nintendo.
Par contre niveau architecture pure, on peut constater qu'à consommation équivalente, la elle est nettement derrière, particulièrement si le DLSS entre dans l'équation.
Yavait DF qui avaient fait une vidéo intéressante sur cet aspect.
Le seul scénario ou effectivement la différence a l'air assez minime c'est quand la Steam Deck est à fond de ses perfs (20-25W) et la S2 la plus bridée (8W).
Mais faut pas oublier que ce sont des consoles polyvalentes, il y a plusieurs façon de jouer, particulièrement sur S2.
En plus sur PS5, il me semble qu’ils ont retapé un peu les textures.
Avec le remake en 3 partie, il on fait un autre truc a part sur FF7?
C'est a plus rien a comprendre
Intergrade c'est le nom du package qui comprend Rebirth + Intermission, sélectionnable à l'écran titre.
Donc je compare Rebirth sortie sur une console de 2013 et l'autre sorti sur une console de 2025.
10fps de plus 12 ans plus tard, pas de quoi s'extasier.
Il est sorti sur PS4. Puis ensuite ressorti sur PS5 avec le DLC, jamais sorti sur PS4, dans une version appelé Intergrade, avec le DLC en code de téléchargement.
C'est pas "un autre FF7", c'est juste juste une appellation commerciale.
forte C'est le Remake ici
40fps seul ne veut rien dire, sur PS5 le 60fps est tout flou
Déjà la S2 c'est + qu'une PS4 et surtout c'est la portable la + puissante pour ce prix là.
Tu voulais qu'elle coûte 1000 balles ? Et encore ... à l'heure actuelle c'est tout bonnement IMPOSSIBLE de faire une PS5 portable. De toute façon elle aurait 30 minutes d'autonomie ...
Quand sortira la nouvelle PSP, à peine équivalente à une PS5 pour 600 balles alors qu'on en sera à la PS6, tu diras rien j'imagine
Et on s'en fou du flou de la PS5 (et du Rebirth du coup, car on parle de Remake) même si oui ca aussi c'était du foutage de gueule.
C'est juste que pour moi (et pour beaucoup) un jeu de 2020, qui tournait sur une console de 2013 il faut le rapeller,qui sort sur une console de 2025 devrait tourner en 60fps en mode performance, au moins docké.
brook1 Oui je sais je me suis embrouillé dans les noms !
Toi aussi tu en est à comparer des choux et des carottes ?
T'es bien conscient que la fameuse console de 2025 aurait été de la science fiction en 2013 tellement c'était impossible de faire une portable comme ça l'époque.
D'ailleurs en 2012, un an avant donc, sortirait la PS Vita !!! Donc très loin de la PS4
Guignol
lz 12 ans ont passé. Et la technologie a bien évolué. On est plus en 2013. Compare Resident Evil de 96 et celui de 2002. 6 ans. Pose-toi les bonnes question, "guignol".
Niveau jeux, comme la S1, la S2 sera une excellente machine, c'est certains, mais niveau technique, faudra pas trop lui en demander. Faut l'acheter en connaissance de cause, mais ca, beaucoup vont pas comprendre et se plaindre. Quand je vois que Bananza a des chutes, parfois même débiles (transitions de cutscènes) alors que la console à 3 mois, chaud.
Après je ne fais pas le procès du jeu, c'est très bien qu'il sorte dessus, mais pour un jeu de 2020 qui tournait sur une console de 2013, on pouvait s'attendre à un petit 60fps, au moins en mode docké.
Et on s'en fout pas du 60fps sur PS5, alors que tu aimerais l'avoir sur la NS2. Déjà que c'est laid sur PS5 en 60fps, j'imagine même pas sur la NS2 d'ailleurs elle aura qu'un mode ou 2 ?
T'es conscient que la version switch a les asset PS5 ? Lumières, textures
C'est vrai qu'il y'a plus de 10 ans entre deux, mais je trouve que les expériences de jeux ont tellement stagné cette dernière décénies (genre, en 12 ans entre 1990 et 2002, on était passé de Super Mario Bros 3 à Mario Sunshine, c'était une folie furieuse!!!!) et que la PS5 propose "plus ou moins" des jeux PS4 mais à 60 FPS, hé bien avoir une expérience entre deux chaise sur une machine "portative" (j'aime pas le terme portable, elle se met plus du tout dans la poche comme une DS) reste impressionnant pour moi.
Après y'a le problème de l'intérêt du public, pour ma part j'ai fait Integrade sur PS5 et je n'ai absolument aucune envie de le refaire, et je me doute bien que c'est le cas d'énormément de joueurs avec tous ces tiers qui sortent très très en retard.
51love Y a pas moyen que Nintendo augmente le wattage ou overclock la console a l’avenir ? Il me semble qu’ils l’avaient avec la Switch 1 en 2019 ( en portable notamment ).
Mais en l'état c'est certainement pour forcer les moteurs à s'adapter à des fréquences plus basses et se donner un peu de marge pour plus tard et éviter les mauvais retours sur les tests à la sortie sur l'autonomie de la machine...
Mais il y a un peu de marge, la console chauffe à peine en portable en plus.
sonilka a répondu à ma place
Puis à voir sous quelles résolutions tournera le jeu et s'il profitera ou non du DLSS. Mais un framerate de 40, c'est pas déconnant s'il se tient à 5 fps près. Et du coup, ce sera un jeu qui aura tout juste le nombre d'i(mages) p(ar) s(econde) pour passer crème sur un écran TV compatible 120Hz.
Reste à savoir maintenant la question qui fâche... est-ce que Square Enix tentera d'optimiser son jeu pour qu'il rentre dans une cartouche physique. Je l'espère...
Ça serait mieux en tout cas, car mobiliser près de 100 Go d'espace mémoire sur la console...
51love
« Mais en l'état c'est certainement pour forcer les moteurs à s'adapter à des fréquences plus basses et se donner un peu de marge pour plus tard et éviter les mauvais retours sur les tests à la sortie sur l'autonomie de la machine... »
C'est cynique, mais oui... je plussoie.
aros cynique peut être curieux de voir s'ils refont le coup et quand mais je pense que c'est hautement probable
Vivement le portage sur Switch 3 à 50fps