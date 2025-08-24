Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
3
Likers
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Switch 2]Final Fantasy VII Remake Intergrade tournera à 40fps!
Nous attendons toujours avec impatience la date de sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2. Heureusement, nous avons pu découvrir de nouvelles images du jeu grâce à une démo disponible lors de la Gamescom 2025. Les fans étaient curieux de savoir comment le jeu fonctionnerait sur les consoles Nintendo, et il semblerait que la réponse soit 40 images par seconde.



Cette information provient de Nintendo Life, qui a partagé une vidéo de son expérience avec la démo lors du salon. D'après un commentaire publié dans la section commentaires de cette vidéo, un membre de l'équipe du stand Final Fantasy a confirmé que la démo tournait à 40 images par seconde. Espérons que le jeu puisse fonctionner à cette fréquence d'images de manière constante tout au long du jeu.



Avec FF7R EPISODE INTERmission, un arc narratif supplémentaire se déroulant pendant les événements du jeu, les joueurs pourront se battre pour l'avenir de la planète avec FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sur Nintendo Switch 2.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/52089-final-fantasy-vii-remake-intergrade-runs-at-40fps-on-switch-2-according-to-square/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    negan, belmoncul
    posted the 08/24/2025 at 08:19 AM by link49
    comments (50)
    pxl posted the 08/24/2025 at 08:41 AM
    si cet épisode tourne à 40fps, j'ose imaginer que rebirth ne sortira jamais sur switch 2 ou en mauvais état.
    cyr posted the 08/24/2025 at 08:56 AM
    pxl il tourner a combien sur ps4?


    Ceci dit je suis déçu, donc personne n'est capable de différencier du 30 ou 40 fps. D'après les commentaires sous la video du jeux
    kikoo31 posted the 08/24/2025 at 09:00 AM
    La PS4 portable a 500 boules
    51love posted the 08/24/2025 at 09:01 AM
    pxl pour des raisons commerciales Rebirth sortira sur Switch 2, techniquement il tourne déjà (plutôt mal) sur les autres consoles portables PC il me semble. Le DLSS aidera, que le résultat soit vilain ou non

    Et rien que le marché Japonais fera que SE va refaire de la Switch 2 une console de premier choix dans les années à venir.

    Je serai même étonné que FF17 soit pas day one sur la console, vu le revirement stratégique de l'entreprise suite aux échecs 'relatifs' de Rebirth et 16
    51love posted the 08/24/2025 at 09:05 AM
    kikoo31 si tu veux tu peux tjs aller chez la concurrence des portables, ils te proposent un bien pire ratio perf/conso/prix

    Microsoft arrive bientôt sur le marché pour tuer le game (ou pas)

    hyoga57 posted the 08/24/2025 at 09:06 AM
    cyr La version Intergrade n’est pas sortie sur PS4.
    forte posted the 08/24/2025 at 09:14 AM
    cyr 30fps.

    Sur une console de 2013.
    ouroboros4 posted the 08/24/2025 at 09:15 AM
    Je suis pas pressé de voir Rebirth et encore moins la dernière partie
    hyoga57 posted the 08/24/2025 at 09:16 AM
    forte Intergrade n’est jamais sorti dessus. Seulement la version originale.
    sonilka posted the 08/24/2025 at 09:19 AM
    51love ils te proposent un bien pire ratio perf/conso/prix

    Le SteamDeck n'est pas d'accord. La différence de perf et de conso avec la S2 est minime. Y a que sur le prix ou Valve abuse mais y a régulièrement des offres.
    mrvince posted the 08/24/2025 at 09:19 AM
    Mais qui achète une switch pour jouer à ca ?
    darkwii posted the 08/24/2025 at 09:21 AM
    Mrvince j ai pas acheté une Switch 2 pour se jeu mais du fait que je l ai jamais fait si le portage est bon je me laisserai bien tenté
    forte posted the 08/24/2025 at 09:25 AM
    hyoga57 Je te parle de FF7 Remake. Intergrade c'est que le DLC. C'est le DLC qui tourne à 40 et le jeu original à 60 ? Non.
    derno posted the 08/24/2025 at 09:31 AM
    Le vrai juge de paix pour moi ce sera game key cars ou full cartouche.
    parce qu'à ce rythme je ne risque que d'acheter plein pot les jeu Nintendo.
    wickette posted the 08/24/2025 at 09:34 AM
    pxl il a un profil steam deck le rebirth, alors certes avec beaucoup de sacrifices derrière mais entres les mots du directeur de ffviir et le fait qu’il est certifié steam deck j’ai aucun doute qu’il arrivera dessus mais je doute qu’il sera joli ou vendu en grand nombre
    belmoncul posted the 08/24/2025 at 09:35 AM
    EXCELLENT, plus de performances est toujours bon à prendre
    51love posted the 08/24/2025 at 09:38 AM
    sonilka alors je dirais que la Steam Deck a bcp d'avantages face a la Switch 2, tout comme n'importe quelle console 'pc' face a une console 'traditionnelle', et donc aussi tout un tas d'inconvénients.

    Par contre niveau architecture pure, on peut constater qu'à consommation équivalente, la elle est nettement derrière, particulièrement si le DLSS entre dans l'équation.

    Yavait DF qui avaient fait une vidéo intéressante sur cet aspect.

    Le seul scénario ou effectivement la différence a l'air assez minime c'est quand la Steam Deck est à fond de ses perfs (20-25W) et la S2 la plus bridée (8W).

    Mais faut pas oublier que ce sont des consoles polyvalentes, il y a plusieurs façon de jouer, particulièrement sur S2.
    hyoga57 posted the 08/24/2025 at 09:45 AM
    forte Ça ne change pas le fait que cette version n’est jamais sortie sur PS4.

    En plus sur PS5, il me semble qu’ils ont retapé un peu les textures.
    cyr posted the 08/24/2025 at 09:48 AM
    hyoga57 c'est quoi cette version?

    Avec le remake en 3 partie, il on fait un autre truc a part sur FF7?

    C'est a plus rien a comprendre
    forte posted the 08/24/2025 at 09:51 AM
    hyoga57 C'est ce que je dis, je compare la version d'une PS4 sortie en 2013 avec une version sortie sur une console de 2025.

    Intergrade c'est le nom du package qui comprend Rebirth + Intermission, sélectionnable à l'écran titre.

    Donc je compare Rebirth sortie sur une console de 2013 et l'autre sorti sur une console de 2025.

    10fps de plus 12 ans plus tard, pas de quoi s'extasier.
    forte posted the 08/24/2025 at 09:54 AM
    cyr T'as jamais fait Rebirth ?

    Il est sorti sur PS4. Puis ensuite ressorti sur PS5 avec le DLC, jamais sorti sur PS4, dans une version appelé Intergrade, avec le DLC en code de téléchargement.

    C'est pas "un autre FF7", c'est juste juste une appellation commerciale.
    kurosu posted the 08/24/2025 at 09:55 AM
    cyr C'est le DLC avec Youfie avec le jeu de base amélioré
    forte C'est le Remake ici
    40fps seul ne veut rien dire, sur PS5 le 60fps est tout flou
    lz posted the 08/24/2025 at 09:56 AM
    kikoo31 : t'es con ou tu le fait exprès ?

    Déjà la S2 c'est + qu'une PS4 et surtout c'est la portable la + puissante pour ce prix là.

    Tu voulais qu'elle coûte 1000 balles ? Et encore ... à l'heure actuelle c'est tout bonnement IMPOSSIBLE de faire une PS5 portable. De toute façon elle aurait 30 minutes d'autonomie ...

    Quand sortira la nouvelle PSP, à peine équivalente à une PS5 pour 600 balles alors qu'on en sera à la PS6, tu diras rien j'imagine
    brook1 posted the 08/24/2025 at 09:57 AM
    forte La version PS4 s'appelle FF7 Remake la version PS5/PC/Switch 2 FF7 Remake Intergrade Rebirth c'est ça suite sur PS5/PC
    forte posted the 08/24/2025 at 10:00 AM
    kurosu Oui Remake désolé.

    Et on s'en fou du flou de la PS5 (et du Rebirth du coup, car on parle de Remake) même si oui ca aussi c'était du foutage de gueule.

    C'est juste que pour moi (et pour beaucoup) un jeu de 2020, qui tournait sur une console de 2013 il faut le rapeller,qui sort sur une console de 2025 devrait tourner en 60fps en mode performance, au moins docké.

    brook1 Oui je sais je me suis embrouillé dans les noms !
    lz posted the 08/24/2025 at 10:01 AM
    forte "sur une console de 2013 et l'autre sorti sur une console de 2025"

    Toi aussi tu en est à comparer des choux et des carottes ?

    T'es bien conscient que la fameuse console de 2025 aurait été de la science fiction en 2013 tellement c'était impossible de faire une portable comme ça l'époque.

    D'ailleurs en 2012, un an avant donc, sortirait la PS Vita !!! Donc très loin de la PS4

    Guignol
    forte posted the 08/24/2025 at 10:02 AM
    cyr Et donc Remake pardon, je me suis mélangé les pinceaux.
    brook1 posted the 08/24/2025 at 10:05 AM
    forte Le premier fautif c'est Nomura et c'est titre de jeux ridicule. Après, il s'étonne que le public ne comprenne rien
    ouroboros4 posted the 08/24/2025 at 10:11 AM
    forte c'est suffisant
    forte posted the 08/24/2025 at 10:12 AM
    brook1 On est bien d'accord sur ce point, c'est un vrai bordel.

    lz 12 ans ont passé. Et la technologie a bien évolué. On est plus en 2013. Compare Resident Evil de 96 et celui de 2002. 6 ans. Pose-toi les bonnes question, "guignol".

    Niveau jeux, comme la S1, la S2 sera une excellente machine, c'est certains, mais niveau technique, faudra pas trop lui en demander. Faut l'acheter en connaissance de cause, mais ca, beaucoup vont pas comprendre et se plaindre. Quand je vois que Bananza a des chutes, parfois même débiles (transitions de cutscènes) alors que la console à 3 mois, chaud.

    Après je ne fais pas le procès du jeu, c'est très bien qu'il sorte dessus, mais pour un jeu de 2020 qui tournait sur une console de 2013, on pouvait s'attendre à un petit 60fps, au moins en mode docké.
    kurosu posted the 08/24/2025 at 10:18 AM
    forte aucun problème avec les noms, il y a qu'une version sur chaque console. Déjà que tu confonds les noms c'est que tu ne dois pas l'avoir fait.

    Et on s'en fout pas du 60fps sur PS5, alors que tu aimerais l'avoir sur la NS2. Déjà que c'est laid sur PS5 en 60fps, j'imagine même pas sur la NS2 d'ailleurs elle aura qu'un mode ou 2 ?
    kraken posted the 08/24/2025 at 10:25 AM
    forte
    T'es conscient que la version switch a les asset PS5 ? Lumières, textures
    forte posted the 08/24/2025 at 10:27 AM
    kurosu Je les ai bien terminé à leur sortie. Et oui ca arrive de confondre des noms qui se ressemble quand tu écris des messages, "Remake Rebirth" c'est très ressemblant quand t'es en plein dans une conversation ! Et quand je disais "on s'en fout" c'était en rapport avec la comparaison de la version PS5, je parlais de la version PS4, donc oui, on s'en fout de la version PS5 car pour le coup je ne compare pas avec elle. Et oui, même en 60 elle est dégueulasse, je n'imagine pas sur S2 :/
    fdestroyer posted the 08/24/2025 at 10:29 AM
    forte Pour ma part dans ma tête c'est plutôt l'effet inverse : Je trouve dingue d'avoir "mieux" que sur PS4 alors qu'on parle d'une tablette de 1 centimètre d'épaisseur, la ou la console d'origine était une brique en mode réacteur d'avion sur ses dernières années.

    C'est vrai qu'il y'a plus de 10 ans entre deux, mais je trouve que les expériences de jeux ont tellement stagné cette dernière décénies (genre, en 12 ans entre 1990 et 2002, on était passé de Super Mario Bros 3 à Mario Sunshine, c'était une folie furieuse!!!!) et que la PS5 propose "plus ou moins" des jeux PS4 mais à 60 FPS, hé bien avoir une expérience entre deux chaise sur une machine "portative" (j'aime pas le terme portable, elle se met plus du tout dans la poche comme une DS) reste impressionnant pour moi.

    Après y'a le problème de l'intérêt du public, pour ma part j'ai fait Integrade sur PS5 et je n'ai absolument aucune envie de le refaire, et je me doute bien que c'est le cas d'énormément de joueurs avec tous ces tiers qui sortent très très en retard.
    newtechnix posted the 08/24/2025 at 10:32 AM
    Il me parait curieux que square Enix n'ai pas sorti tout simplement les FF13....et cela aurait donné plus de temps pour peaufiner au max les remake de FF7
    geralttw posted the 08/24/2025 at 10:33 AM
    mrvince C’est quand même terrible de lire des trucs comme ça après 8 ans de support tiers et + de 150M de consoles vendues. Jsp si ça bidait tant que ça, pourquoi ils se bousculeraient tous à sortir leurs jeux dessus ?

    51love Y a pas moyen que Nintendo augmente le wattage ou overclock la console a l’avenir ? Il me semble qu’ils l’avaient avec la Switch 1 en 2019 ( en portable notamment ).
    51love posted the 08/24/2025 at 10:38 AM
    geralttw ils le feront certainement sur Switch 2.

    Mais en l'état c'est certainement pour forcer les moteurs à s'adapter à des fréquences plus basses et se donner un peu de marge pour plus tard et éviter les mauvais retours sur les tests à la sortie sur l'autonomie de la machine...

    Mais il y a un peu de marge, la console chauffe à peine en portable en plus.
    geralttw posted the 08/24/2025 at 10:38 AM
    forte Après le 60fps serait sûrement possible mais le jeu aurait une sale gueule.
    kikoo31 posted the 08/24/2025 at 10:48 AM
    forte perds pas de temps avec lz c est qu'un abruti avec un tatouage N sur le Q comme dirait l'autre taupe
    burningcrimson posted the 08/24/2025 at 10:51 AM
    derno Ce sera GKC je pense
    kikoo31 posted the 08/24/2025 at 10:51 AM
    51love
    sonilka a répondu à ma place
    burningcrimson posted the 08/24/2025 at 10:55 AM
    51love j'ai jamais eu de chauffe en mode portable, je pense que ta batterie est défectueuse...
    aros posted the 08/24/2025 at 10:56 AM
    À ce qu'on a pu voir, le jeu a de meilleurs graphismes que la version PS4. Notamment sur les éclairages.
    Puis à voir sous quelles résolutions tournera le jeu et s'il profitera ou non du DLSS. Mais un framerate de 40, c'est pas déconnant s'il se tient à 5 fps près. Et du coup, ce sera un jeu qui aura tout juste le nombre d'i(mages) p(ar) s(econde) pour passer crème sur un écran TV compatible 120Hz.

    Reste à savoir maintenant la question qui fâche... est-ce que Square Enix tentera d'optimiser son jeu pour qu'il rentre dans une cartouche physique. Je l'espère...
    Ça serait mieux en tout cas, car mobiliser près de 100 Go d'espace mémoire sur la console...

    51love
    « Mais en l'état c'est certainement pour forcer les moteurs à s'adapter à des fréquences plus basses et se donner un peu de marge pour plus tard et éviter les mauvais retours sur les tests à la sortie sur l'autonomie de la machine... »
    C'est cynique, mais oui... je plussoie.
    51love posted the 08/24/2025 at 11:00 AM
    burningcrimson tu devrais relire mon commentaire j'ai pas dit que ma batterie est défectueuse

    aros cynique peut être curieux de voir s'ils refont le coup et quand mais je pense que c'est hautement probable
    aros posted the 08/24/2025 at 11:05 AM
    51love
    manon75 posted the 08/24/2025 at 11:16 AM
    Mdrrr y a encore des mecs qui parlent du prix de la console dans les commentaires ? Ça fait tiep en vrai. Ouvrez une cagnotte je sais pas
    ouroboros4 posted the 08/24/2025 at 11:17 AM
    aros ce sera du GKC te fait pas d'illusion
    burningcrimson posted the 08/24/2025 at 11:18 AM
    51love Ha oki, j'ai lu "la console chauffe à peine en mode portable" donc j'ai pensé ( à tord) que tu avais une batterie défectueuse car à aucun moment je n'ai ressenti de chauffe en mode portable.
    micheljackson posted the 08/24/2025 at 11:25 AM
    FFVII Remake Downgrade
    Vivement le portage sur Switch 3 à 50fps
    cubia posted the 08/24/2025 at 11:46 AM
    40 fps en portable ou en dock ? Si c'est en portable, bon, c'est pas ouf, mais ça va. Par contre si c'est en dock, ça fait peur...
