Mario Kart World est le titre phare du lancement de la Nintendo Switch 2 et a déjà connu un franc succès commercial dès s sortie. À ce jour, il s'est vendu à environ 5 630 000 exemplaires dans le monde, un chiffre impressionnant d'autant plus aux vues du parc installé de console.
Cependant, les choses n'ont pas été faciles pour ce Mario Kart World durant ces deux mois : il a essuyé quelques critiques et réactions négatives suite à quelques décisions étranges de Nintendo, et une bonne partie des joueurs l'ont en fait abandonné.
Autrement dit, le syndrome du « nouveau jeu Mario Kart » s'est estompé, ce qui a rendu certains joueurs un peu plus critiques à l'égard du jeu qu'à sa sortie. Et vous continuez-vous d'y jouer ou pas?
Source : https://nintendoeverything.com/mario-kart-world-pros-cons/
posted the 08/11/2025 at 07:27 AM by link49
Je vais quand même le lancé d'ici pas longtemps et essayé de m'accrocher à la dimension technicité.
Je ne le trouve pas très beau, y’a un voile grisâtre + un FOG abominable. Pire que dans MK8 qui a 10 ans.
Les pro MK 8 deluxe faut arrêter à un moment de vous considérer comme l'élite surtout si c'est pour jouer à warluigi wingler kart .... c'est vous qui avez tuer le jeu