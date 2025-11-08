Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Mario Kart World : Au final, vous aimez ou détestez?
Mario Kart World est le titre phare du lancement de la Nintendo Switch 2 et a déjà connu un franc succès commercial dès s sortie. À ce jour, il s'est vendu à environ 5 630 000 exemplaires dans le monde, un chiffre impressionnant d'autant plus aux vues du parc installé de console.



Cependant, les choses n'ont pas été faciles pour ce Mario Kart World durant ces deux mois : il a essuyé quelques critiques et réactions négatives suite à quelques décisions étranges de Nintendo, et une bonne partie des joueurs l'ont en fait abandonné.



Autrement dit, le syndrome du « nouveau jeu Mario Kart » s'est estompé, ce qui a rendu certains joueurs un peu plus critiques à l'égard du jeu qu'à sa sortie. Et vous continuez-vous d'y jouer ou pas?

Source : https://nintendoeverything.com/mario-kart-world-pros-cons/
    posted the 08/11/2025 at 07:27 AM by link49
    comments (7)
    gally099 posted the 08/11/2025 at 07:32 AM
    Abandonné en attendant que Nintendo réagisse.
    pimoody posted the 08/11/2025 at 07:56 AM
    Pas encore lancé J'avoue que le test que j'ai fait au Japon en avant-première et les avis m'ont grave refroidis. Je vois beaucoup de gens qui l'ont déjà lâché...

    Je vais quand même le lancé d'ici pas longtemps et essayé de m'accrocher à la dimension technicité.
    fritesmayo76 posted the 08/11/2025 at 08:04 AM
    Désinstallé je suis retourné sur 8 Deluxe.
    shambala93 posted the 08/11/2025 at 08:07 AM
    Ni l’un ni l’autre je ne le trouve pas mauvais mais une fois les circuits tous fait, je n’y jouerais plus sauf avec de la famille ou des amis tous les 36 du mois.

    Je ne le trouve pas très beau, y’a un voile grisâtre + un FOG abominable. Pire que dans MK8 qui a 10 ans.
    potion2swag posted the 08/11/2025 at 08:07 AM
    Comme d'hab avec Nintendo, ils comprennent rien à leur communauté multijoueur.
    narustorm posted the 08/11/2025 at 08:17 AM
    Ils est génial et non désoler le multi moi j'adhère complètement sa change et sa fait du bien jsuis à 60h et c'est un régal
    Les pro MK 8 deluxe faut arrêter à un moment de vous considérer comme l'élite surtout si c'est pour jouer à warluigi wingler kart .... c'est vous qui avez tuer le jeu
    tlj posted the 08/11/2025 at 08:19 AM
    shambala93 Oui je suis d'accord, c'est étonnant ce voile grisâtre qui n'existait pas du tout sur le 8 (pas open world mais quand même)
